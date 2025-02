Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung beim FC Bayern galt zuletzt nur noch als Formsache. Kommt nun alles anders?

Der FC Bayern München soll Joshua Kimmich nun doch ein Ultimatum für dessen Zukunftsentscheidung gestellt haben. Wie die AZ berichtet, sei auf der Aufsichtsratssitzung am Montag beschlossen worden, das Angebot an den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht noch einmal zu erhöhen, "verbunden mit dem Auftrag an den Spieler, sich zeitnah zu entscheiden".