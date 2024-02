Dritte Niederlage in Folge! FC Bayern verliert in Bochum und muss Meistertitel vielleicht schon abhaken

Die Bayern erleben den nächsten bitteren Abend und kassieren eine überraschende Niederlage. Ist der Meistertitel nun schon futsch?

Thomas Tuchel und seine schwer geschlagenen Stars schlichen fassungslos in die Kabine. Beim FC Bayern herrschte nach der nächsten ernüchternden Pleite Alarmstufe Rot, der Druck auf den Trainer wird immer größer. Dies passiere "bei jeder Niederlage. Aber diese Niederlage unterscheidet sich. Was schiefgehen kann, ist heute schiefgegangen. Es ist extrem viel gegen uns gelaufen. Wir hatten viele hochkarätige Chancen. Das war nicht verdient", sagte Tuchel nach dem 2:3 (1:2) und einer erneut dürftigen Vorstellung beim klaren Außenseiter VfL Bochum bei DAZN.

Nach den Enttäuschungen von Leverkusen und Rom wird die Lage beim Rekordmeister immer brenzliger. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung, der Titelverteidiger hat die zwölfte Meisterschaft in Serie längst nicht mehr in eigener Hand. Diese sei "gerade nicht so realistisch", so Tuchel. Es droht gar die erste titellose Saison nach zwölf Jahren.