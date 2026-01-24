Bayern-Stars in der Pflicht: Max Eberl will Ausfälle nicht als Ausrede für Niederlage gegen Augsburg gelten lassen

"Wenn ich das als Erstes gesagt hätte, hätte es wie eine Entschuldigung ausgesehen", meinte der Sportvorstand der Münchner, der klarstellte, dass der derzeit volle Kalender für eine herausfordernde Situation sorge, der FCB damit aber umgehen müsse.

"Es ist so, dass wir im Januar eine sehr intensive Zeit haben. Wir haben sehr viele Spiele und Spieler, die nicht zur Verfügung stehen, weil sie krank oder verletzt sind. Nichts Großes, aber immer wieder Kleinigkeiten. Trotzdem haben wir heute eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz gehabt und es nicht geschafft, auf 100 Prozent zu kommen", so Eberl.

Folglich habe man die Partie gegen Augsburg absolut verdient verloren. "Jetzt müssen wir nach vorne schauen. So, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben und das müssen wir am Mittwoch und Samstag auch wieder machen. Wir müssen der Mannschaft nicht sagen, dass sie ans Limit gehen muss. Das weiß sie. Aber das hat sie heute nicht geschafft."