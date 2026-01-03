Bayern-Star Luis Diaz veröffentlicht emotionalen Song: "Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens"

Im Mittelpunkt des emotionalen Songs, den Diaz zusammen mit den kolumbianischen Künstlern Juanda Iriarte und Nelsen veröffentlichte, steht ein Versprechen, welches der Fußballer seiner Familie gemacht hatte. "Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet", singt Diaz: "Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde."

In dem Video sind neben Diaz' Frau Gera, seinen beiden Töchtern und seinen Eltern auch Höhepunkte aus seinen Spielen für die kolumbianische Nationalmannschaft, den FC Liverpool und den FC Bayern zu sehen.

"Gott sei Dank habe ich es geschafft", singt Diaz am Ende des Liedes: "Ich habe das kleine Haus gekauft. Ich habe nicht daran geglaubt, aber ich habe mich selbst übertroffen. Ich habe meine Familie aus dem Viertel herausgeholt. Weil ich still und leise gearbeitet habe."