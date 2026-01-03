Vom Fußballplatz ans Mikrofon: Starstürmer Luis Diaz von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht.
Bayern-Star Luis Diaz veröffentlicht emotionalen Song: "Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens"
Über den Jahreswechsel teilte der Kolumbianer ein entsprechendes Musikvideo auf Instagram. In "La Promesa" - das Versprechen - geht es um Díaz' schweren Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Profifußballer.
"Dieses Lied entspringt dem Innersten des Herzens, dem aufrichtigsten Dank", schrieb der 28-Jährige zu dem Video: "Es ist das Ergebnis eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gewirkt hat und auf dem meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat. Alles, was ich bin, und alles, was ich heute habe, verdanke ich dem."
- Getty Images
Luis Diaz in seinem Song: "Gott sei Dank habe ich es geschafft"
Im Mittelpunkt des emotionalen Songs, den Diaz zusammen mit den kolumbianischen Künstlern Juanda Iriarte und Nelsen veröffentlichte, steht ein Versprechen, welches der Fußballer seiner Familie gemacht hatte. "Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet", singt Diaz: "Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde."
In dem Video sind neben Diaz' Frau Gera, seinen beiden Töchtern und seinen Eltern auch Höhepunkte aus seinen Spielen für die kolumbianische Nationalmannschaft, den FC Liverpool und den FC Bayern zu sehen.
"Gott sei Dank habe ich es geschafft", singt Diaz am Ende des Liedes: "Ich habe das kleine Haus gekauft. Ich habe nicht daran geglaubt, aber ich habe mich selbst übertroffen. Ich habe meine Familie aus dem Viertel herausgeholt. Weil ich still und leise gearbeitet habe."