Bayern Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich sieht den FC Arsenal trotz der 1:3-Niederlage in London nicht als stärksten Gegner des FCB in der bisherigen Saison.
Bayern-Star Joshua Kimmich über das spezielle Duell mit Arsenal: "Gegen Paris war es mehr ein Fußballspiel"
"Nein, das glaube ich nicht", sagte Kimmich nach der Partie auf die Frage nach dem bisher besten Kontrahenten in 2025/26. Für ihn war Paris Saint-Germain, das man Anfang November in der Champions League mit 2:1 bezwingen konnte, "unser stärkster Gegner". Gegen Arsenal sei es aufgrund der unterschiedlichen Spielweise der Gunners im Vergleich zu PSG "komplett anders" gewesen. "Sie (Arsenal, d. Red.) legen enorm viel Wert auf ihre Standardsituationen. Gegen Paris dagegen war es mehr ein Fußballspiel", so Kimmich.
Im Gegensatz zum Spiel in Paris und auch dem 3:1-Sieg gegen Arsenals Premier-League-Rivalen FC Chelsea zu Beginn der CL-Ligaphase seien weniger fußballerische Aspekte entscheidend gewesen, "sondern es war uns schon bewusst, dass es viel um Kampf geht", erklärte Kimmich. "Viele lange Bälle, Arsenal macht alles scharf - egal ob Abstoß, Freistoß, Einwurf oder Ecke, die spielen alles in die Box." Man habe schlichtweg "zu viele Standardsituationen zugelassen. Irgendwann wird es schwierig, die alle weg zu verteidigen", so der 30-Jährige.
Nach dem Triumph bei PSG hatte Kimmich von "einer der intensivsten Halbzeiten meiner Karriere" in Durchgang eins gesprochen, nach der die Bayern mit 2:0 geführt hatten. "Speziell diese Halbzeit war herausragend gut von uns." Wie intensiv die ersten 45 Minuten in Paris waren, verdeutlichte der deutsche Nationalspieler mit diesem Zitat: "Nach 25 Minuten habe ich mal nach oben geguckt und gedacht, ich kippe gleich um."
Joshua Kimmich: "Es waren viele Aspekte dabei, die wir verbessern müssen"
Eine Standardsituation war dann auch für Arsenals Führungstor verantwortlich. Jurrien Timber traf per Kopf nach einer Ecke, bei der FCB-Keeper Manuel Neuer nicht sonderlich glücklich aussah. Bayerns Sportvorstand Max Eberl schwärmte indes nach Abpfiff von der Standardstärke des englischen Tabellenführers.
Lennart Karl sorgte nach gut einer halben Stunde zwar für den Ausgleich, in der zweiten Halbzeit setzte sich Arsenal dann aber verdient durch. Die eingewechselten Noni Madueke und Gabriel Martinelli waren dabei für die entscheidenden Treffer verantwortlich.
"Ich bin davon überzeugt, dass wir extrem viel mitnehmen und viel daraus lernen werden", blickte Kimmich trotz der ersten Saison-Niederlage optimistisch in die Zukunft. "Es waren viele Aspekte dabei, die wir verbessern müssen. Wir hatten in der letzten Saison auch ein paar Spiele, die nicht gut waren, wie beispielsweise das in Barcelona (1:4 im Oktober 2024, d. Red.). Daraus haben wir sehr viel gelernt und das wird jetzt wieder wichtig sein, damit wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen."
Bayern verlor die Spitzenposition in der Champions-League-Tabelle durch die Niederlage zwar an Arsenal, liegt als Dritter aber weiterhin voll im Soll. Mit Siegen in den beiden anstehenden Heimspielen gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und Union Saint-Gilloise (21. Januar) könnte der FCB hinsichtlich einer Platzierung unter den ersten Acht und dem damit verbundenen direkten Ticket ins Achtelfinale der Königsklasse möglicherweise schon alles klar machen.
Joshua Kimmichs Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 18
- Tore: 1
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 3