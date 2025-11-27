Bayern-Star Joshua Kimmich über das spezielle Duell mit Arsenal: "Gegen Paris war es mehr ein Fußballspiel"

"Nein, das glaube ich nicht", sagte Kimmich nach der Partie auf die Frage nach dem bisher besten Kontrahenten in 2025/26. Für ihn war Paris Saint-Germain, das man Anfang November in der Champions League mit 2:1 bezwingen konnte, "unser stärkster Gegner". Gegen Arsenal sei es aufgrund der unterschiedlichen Spielweise der Gunners im Vergleich zu PSG "komplett anders" gewesen. "Sie (Arsenal, d. Red.) legen enorm viel Wert auf ihre Standardsituationen. Gegen Paris dagegen war es mehr ein Fußballspiel", so Kimmich.

Im Gegensatz zum Spiel in Paris und auch dem 3:1-Sieg gegen Arsenals Premier-League-Rivalen FC Chelsea zu Beginn der CL-Ligaphase seien weniger fußballerische Aspekte entscheidend gewesen, "sondern es war uns schon bewusst, dass es viel um Kampf geht", erklärte Kimmich. "Viele lange Bälle, Arsenal macht alles scharf - egal ob Abstoß, Freistoß, Einwurf oder Ecke, die spielen alles in die Box." Man habe schlichtweg "zu viele Standardsituationen zugelassen. Irgendwann wird es schwierig, die alle weg zu verteidigen", so der 30-Jährige.

Nach dem Triumph bei PSG hatte Kimmich von "einer der intensivsten Halbzeiten meiner Karriere" in Durchgang eins gesprochen, nach der die Bayern mit 2:0 geführt hatten. "Speziell diese Halbzeit war herausragend gut von uns." Wie intensiv die ersten 45 Minuten in Paris waren, verdeutlichte der deutsche Nationalspieler mit diesem Zitat: "Nach 25 Minuten habe ich mal nach oben geguckt und gedacht, ich kippe gleich um."