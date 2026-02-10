Bayern München ist „überzeugt“, dass Harry Kane seinen Vertrag verlängern wird, trotz kryptischer Äußerungen des Vereinschefs angesichts von Transfergerüchten aus Saudi-Arabien und der Premier League.

Die Bayern sind in dieser Saison gut aufgestellt und wollen mit Kane an der Spitze weitere Titel holen. Die Mannschaft von Vincent Kompany steht nach 21 Spieltagen an der Spitze der Bundesliga-Tabelle und führt mit sechs Punkten Vorsprung vor dem nächsten Verfolger Borussia Dortmund. Außerdem belegten sie in der Gruppenphase der Champions League den zweiten Platz, nur Arsenal holte in acht Spielen mehr Punkte als sie (21).

Sobald die heimische Saison vorbei ist, wird Kane seine Aufmerksamkeit schnell auf einen wichtigen Sommer mit England richten. Die Three Lions von Thomas Tuchel gehen als einer der Favoriten auf den Titelgewinn in die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, aber Kane und seine Mannschaft haben in zwei Europameisterschaftsfinals schmerzhafte Niederlagen hinnehmen müssen und wurden bei der Weltmeisterschaft 2022 im Viertelfinale von Frankreich ausgeschieden.

Der 32-Jährige wird sicherlich mit einer Menge Tore im Rücken in das Sommerturnier gehen, nachdem er in dieser Saison bereits 41 Mal in 38 Spielen in allen Wettbewerben getroffen hat. Er braucht nur noch drei weitere Tore, um seine bisherige Bestmarke für den FC Bayern zu erreichen, die er 2023/24 mit 44 Treffern aufgestellt hat.

Kane und der FC Bayern treten am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an.