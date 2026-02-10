Getty Images Sport
Bayern München ist „überzeugt“, dass Harry Kane seinen Vertrag verlängern wird, trotz kryptischer Äußerungen des Vereinschefs angesichts von Transfergerüchten aus Saudi-Arabien und der Premier League.
Kane beendet Durststrecke nach Ausscheiden der Spurs
Kane hat sich seit seinem Wechsel von Tottenham vor knapp drei Jahren schnell zu einem der besten Stürmer des FC Bayern entwickelt und beeindruckt in einem tödlichen Angriff, zu dem auch Michael Olise, Jamal Musiala und Serge Gnabry gehören. In seiner ersten Saison bei den Bayern gelang es ihm zwar nicht, seinen ersten Titel zu holen, aber als der FC Bayern 2024/25 den Bundesliga-Titel zurückeroberte, gelang ihm endlich der Durchbruch.
Bayern gibt besorgniserregende Vertragsaktualisierung bekannt
Bayerns Sportdirektor Max Eberl gab kürzlich ein Update zu den Aussichten auf einen neuen Vertrag für Kane und sagte: „Ich habe gesagt, dass wir in Gesprächen sind, aber die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Wir stehen in engem Kontakt mit Harry, und weitere Schritte werden folgen.“
Kane scheint in Deutschland glücklich zu sein, aber das hat Spekulationen über einen Wechsel in die saudische Pro League oder eine Rückkehr in die Premier League nicht verhindert. Ein Wechsel in den Nahen Osten scheint trotz der lukrativen Verträge, die ihm angeboten werden, in naher Zukunft unwahrscheinlich, da Kane in den nächsten Jahren seine Trophäensammlung in Europa erweitern möchte. Eine Rückkehr nach England scheint jedoch dauerhaft im Bereich des Möglichen zu liegen, da er mit 213 Treffern der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Premier League ist.
Bayern bleibt „überzeugt“, dass Kane seinen Vertrag verlängern wird.
Sky-Deutschland-Korrespondent Kerry Hau hat nun die neuesten Informationen zur Situation geliefert und verraten: „Der Spieler erwähnt immer wieder, wie glücklich er in München ist. Er ist sehr glücklich mit seiner Familie in München und genießt das Leben hier, daher sind alle bei Bayern München davon überzeugt, dass er seinen Vertrag verlängern wird.
Ich erwarte keine schnelle Entscheidung, sondern eine Entscheidung innerhalb der nächsten Monate, wahrscheinlich nach der Saison, und Bayern München ist gelassen, weil sie wissen, wie wichtig er ist, aber gleichzeitig auch, wie glücklich er bei Bayern München ist, und beide Seiten schätzen sich gegenseitig.“
Ein baldiger Abschied vom FC Bayern scheint besonders unwahrscheinlich, da seine einzigen Titel bisher ein Bundesliga-Meistertitel und der Franz-Beckenbauer-Supercup sind, während eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Tottenham angesichts der schlechten Leistungen des nordlondoner Vereins in den letzten Spielzeiten sicherlich nicht in Frage kommt.
Kane strebt vor der Weltmeisterschaft den Titel in der Bundesliga und der Champions League an
Die Bayern sind in dieser Saison gut aufgestellt und wollen mit Kane an der Spitze weitere Titel holen. Die Mannschaft von Vincent Kompany steht nach 21 Spieltagen an der Spitze der Bundesliga-Tabelle und führt mit sechs Punkten Vorsprung vor dem nächsten Verfolger Borussia Dortmund. Außerdem belegten sie in der Gruppenphase der Champions League den zweiten Platz, nur Arsenal holte in acht Spielen mehr Punkte als sie (21).
Sobald die heimische Saison vorbei ist, wird Kane seine Aufmerksamkeit schnell auf einen wichtigen Sommer mit England richten. Die Three Lions von Thomas Tuchel gehen als einer der Favoriten auf den Titelgewinn in die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, aber Kane und seine Mannschaft haben in zwei Europameisterschaftsfinals schmerzhafte Niederlagen hinnehmen müssen und wurden bei der Weltmeisterschaft 2022 im Viertelfinale von Frankreich ausgeschieden.
Der 32-Jährige wird sicherlich mit einer Menge Tore im Rücken in das Sommerturnier gehen, nachdem er in dieser Saison bereits 41 Mal in 38 Spielen in allen Wettbewerben getroffen hat. Er braucht nur noch drei weitere Tore, um seine bisherige Bestmarke für den FC Bayern zu erreichen, die er 2023/24 mit 44 Treffern aufgestellt hat.
Kane und der FC Bayern treten am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an.
