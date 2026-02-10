Getty
Bayern München gibt besorgniserregende Neuigkeiten zum Vertrag von Harry Kane bekannt, während Gerüchte über einen Transfer nach Saudi-Arabien kursieren.
Ausstiegsklausel: Kane kann 2026 für 57 Millionen Pfund erworben werden.
Der FC Bayern hat es nicht eilig, eine Vertragsverlängerung für den 32-jährigen Stürmer auszuhandeln, dessen Vertrag derzeit bis zum Sommer 2027 läuft. Dieser Vertrag enthält jedoch Ausstiegsklauseln, die in jedem Transferfenster geltend gemacht werden können.
Berichten zufolge würde ein Angebot von 57 Millionen Pfund (78 Millionen Dollar) ausreichen, um Kane 2026 aus Bayern wegzulocken. Angesichts der Leistungen, die einer der gefürchtetsten Stürmer der Welt seit Jahren zeigt, würden Teams auf der ganzen Welt diese Summe als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis betrachten.
- Getty
Aktuelles zu den Verhandlungen über Kanes Vertrag
Kane, der 2023 als Rekordtorschütze seine Verbindung zu Tottenham beendet hatte, erzielte in 129 Einsätzen 123 Tore für Bayern – und holte sich zwei Goldene Schuhe in Deutschland sowie einen Bundesliga-Titel.
In München hat er seinen Fluch gebrochen, aber es stellt sich die Frage, ob er auch in einer neuen Umgebung weiterhin erfolgreich sein wird. Der FC Bayern zögert verständlicherweise, sich von seinem Aushängeschild zu trennen.
Vertragsverhandlungen wurden im Januar bestätigt, aber Eberl sagte bei einer Aktualisierung zu diesem Prozess: „Ich habe gesagt, dass wir in Gesprächen sind, aber die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Wir stehen in engem Kontakt mit Harry, und weitere Schritte werden folgen.“
Kane offen für Vertragsverlängerungsgespräche
Kane hat angedeutet, dass er offen für einen neuen Vertrag mit Bayern wäre, da sich seine Familie – einschließlich seiner Frau Kate – nach dem Umzug aus ihrer Komfortzone im Norden Londons in Deutschland wohlfühlt.
Kane sagte Ende 2025 über seine Zukunft: „Der Wechsel war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Eine neue Liga, ein Team wie Bayern München, diese europäischen Nächte, die Atmosphäre in der deutschen Liga zu erleben, war ein großer Schritt in meiner Karriere und hat mir geholfen, mich als Spieler zu verbessern.
Ich bin durchaus offen dafür, länger zu bleiben. So wie wir derzeit aufgestellt sind und spielen, bin ich überzeugt, dass wir zu den besten Teams Europas gehören. Ich schaue mir keine anderen Teams an und denke: ‚Dort möchte ich hin.‘ Ich bin hier wirklich glücklich. Mein Vertrag läuft noch 18 Monate, und ich bin sicher, dass es in Zukunft Gespräche geben wird.“
- Getty
Spanien, England oder Saudi-Arabien: Wo könnte Kane landen?
Es wurden auch andere Wechsel ins Gespräch gebracht. Der ehemalige Spurs-Star Gus Poyet sagte gegenüber GOAL angesichts der Gerüchte, dass die La-Liga-Giganten Barcelona und Real Madrid Interesse an Kane zeigen: „Wenn er etwas anderes für seine Familie will, würde ich definitiv nach Barcelona gehen – wenn [Robert] Lewandowski geht. Es wird völlig anders sein als alles, was er bisher erlebt hat.
Auch der derzeitige Spielstil von Barcelona, ein Spieler wie er im Sturm, er wird Tore schießen – wow, wird er Tore schießen! Es gab ein wenig Kritik von Michael Owen, der sagte, er könne nicht glauben, dass er gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er das gelesen hat und vielleicht über die Premier League und eine Rückkehr nachgedacht hat. Das ist sehr individuell für ihn. Die Familie wird für seine Entscheidung im nächsten Jahr sehr wichtig sein.“
Eine Rückkehr zum englischen Fußball scheint ausgeschlossen zu sein, da das Verfolgen von Alan Shearers Torrekord in der Premier League keine Priorität hat – für Kane sind Trophäen mittlerweile wichtiger als Einträge in den Geschichtsbüchern.
Es könnten jedoch verlockende Angebote aus der saudischen Pro League auf ihn zukommen, mit lukrativen Gehältern, die im Nahen Osten zu verdienen sind. Teams in dieser Region sollen bereits Pläne für die nächste Transferperiode schmieden, da der portugiesische GOAT Cristiano Ronaldo Gerüchte über einen Wechsel von Al-Nassr auslöst.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung