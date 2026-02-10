Bayern München gibt besorgniserregende Neuigkeiten zum Vertrag von Harry Kane bekannt, während Gerüchte über einen Transfer nach Saudi-Arabien kursieren.

Es wurden auch andere Wechsel ins Gespräch gebracht. Der ehemalige Spurs-Star Gus Poyet sagte gegenüber GOAL angesichts der Gerüchte, dass die La-Liga-Giganten Barcelona und Real Madrid Interesse an Kane zeigen: „Wenn er etwas anderes für seine Familie will, würde ich definitiv nach Barcelona gehen – wenn [Robert] Lewandowski geht. Es wird völlig anders sein als alles, was er bisher erlebt hat.

Auch der derzeitige Spielstil von Barcelona, ein Spieler wie er im Sturm, er wird Tore schießen – wow, wird er Tore schießen! Es gab ein wenig Kritik von Michael Owen, der sagte, er könne nicht glauben, dass er gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er das gelesen hat und vielleicht über die Premier League und eine Rückkehr nachgedacht hat. Das ist sehr individuell für ihn. Die Familie wird für seine Entscheidung im nächsten Jahr sehr wichtig sein.“

Eine Rückkehr zum englischen Fußball scheint ausgeschlossen zu sein, da das Verfolgen von Alan Shearers Torrekord in der Premier League keine Priorität hat – für Kane sind Trophäen mittlerweile wichtiger als Einträge in den Geschichtsbüchern.

Es könnten jedoch verlockende Angebote aus der saudischen Pro League auf ihn zukommen, mit lukrativen Gehältern, die im Nahen Osten zu verdienen sind. Teams in dieser Region sollen bereits Pläne für die nächste Transferperiode schmieden, da der portugiesische GOAT Cristiano Ronaldo Gerüchte über einen Wechsel von Al-Nassr auslöst.