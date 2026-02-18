Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat sich einer besonderen Pressekonferenz gestellt. Für den YouTube-Kanal des deutschen Rekordmeisters beantwortete der Belgier Fragen von Kids-Reportern - und plauderte dabei aus dem Nähkästchen.
Bayern-Coach Vincent Kompany über legendären Bundesligatrainer: "War sehr, sehr hart zu den Spielern"
So verriet Kompany unter anderem, dass ein ehemaliger Milan- und Chelsea-Star sein großes Idol war. "Kennt Ihr Marcel Desailly?", entgegnete er auf die entsprechende Frage, ehe er mit Blick auf das Alter seiner Fragesteller grinsend hinzufügte: "Er ist wahrscheinlich so eine Legendenkarte bei FIFA. Er war mein Idol. Ein kräftiger Verteidiger, ist auch Weltmeister geworden mit Frankreich und war ein riesiges Vorbild."
Bei der Frage nach dem stärksten Gegenspieler seiner Laufbahn antwortete der 39-Jährige: "Es gab viele, aber einer hat mich am meisten beeindruckt. Es war Ronaldinho. Kennt ihr ihn?"
Kompany, der während seiner aktiven Zeit für Anderlecht, den HSV und Manchester City auflief, lieferte sich als knallharter Innenverteidiger auch viele Duelle mit den mehrfachen Ballon-d'Or-Siegern Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. "Natürlich" seien die beiden "wahnsinnig stark und wahrscheinlich die besten Spieler", trotzdem habe er Barca-Ikone Ronaldinho noch stärker in Erinnerung.
- Getty Images
Vincent Kompany schwärmt von Pep Guardiola - und von Huub Stevens
Der beste Trainer sei Laufbahn sei "natürlich Pep Guardiola" gewesen, so Kompany. Bei Manchester City war er unter dem ehemaligen FCB-Coach Kapitän. Guardiolas exponierte Stellung habe aber "nicht unbedingt" etwas mit Taktik zu tun, "sondern mit Mentalität. Den absoluten Willen zu haben, alles gewinnen zu wollen. Jedes Spiel ist ein wichtiges Spiel. Keinen Unterschied machen, egal ob wir gegen den Hauptkonkurrenten oder eine Mannschaft aus der 2. Liga spielen. Alles ist gleich wichtig."
Zudem habe er von zwei weiteren Trainern eine Menge gelernt: Roberto Mancini habe bei den Skyblues die Viererkette sehr gut vermittelt. Und dann war da noch Huub Stevens, der Kompany beim Hamburger SV unter seinen Fittichen hatte: "Huub Stevens war sehr, sehr hart zu den Spielern. Er hat enorm viel gefordert, körperlich und mental. Das ist auch ein gutes Vorbild für mich."
