Bayern-Coach Vincent Kompany über legendären Bundesligatrainer: "War sehr, sehr hart zu den Spielern"

So verriet Kompany unter anderem, dass ein ehemaliger Milan- und Chelsea-Star sein großes Idol war. "Kennt Ihr Marcel Desailly?", entgegnete er auf die entsprechende Frage, ehe er mit Blick auf das Alter seiner Fragesteller grinsend hinzufügte: "Er ist wahrscheinlich so eine Legendenkarte bei FIFA. Er war mein Idol. Ein kräftiger Verteidiger, ist auch Weltmeister geworden mit Frankreich und war ein riesiges Vorbild."

Bei der Frage nach dem stärksten Gegenspieler seiner Laufbahn antwortete der 39-Jährige: "Es gab viele, aber einer hat mich am meisten beeindruckt. Es war Ronaldinho. Kennt ihr ihn?"

Kompany, der während seiner aktiven Zeit für Anderlecht, den HSV und Manchester City auflief, lieferte sich als knallharter Innenverteidiger auch viele Duelle mit den mehrfachen Ballon-d'Or-Siegern Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. "Natürlich" seien die beiden "wahnsinnig stark und wahrscheinlich die besten Spieler", trotzdem habe er Barca-Ikone Ronaldinho noch stärker in Erinnerung.