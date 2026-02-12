Goal.com
Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Barcelonas idealer Stürmer oder zurück in die Premier League? Julian Alvarez ist trotz seiner zweimonatigen Torflaute bei Atlético Madrid ein begehrter Spieler.

Der Rasen im Metropolitano-Stadion ist vor dem Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey zwischen Atlético Madrid und Barcelona zu einem wichtigen Thema geworden. „Ehrlich gesagt ist er nicht in gutem Zustand“, gab Koke nach der Heimniederlage gegen Real Betis am Sonntag zu. „Wir rutschen aus, der Rasen hebt sich. Natürlich müssen wir besser spielen, das ist keine Ausrede, aber von uns wird erwartet, dass wir auf hohem Niveau spielen, und dafür brauchen wir einen Platz von entsprechender Qualität.“

Vielleicht erklärt der schlechte Zustand des Spielfelds, warum Atletis Stürmerstar Julian Alvarez in letzter Zeit so schlecht spielt. Einige Fans des Vereins befürchten jedoch, dass die zwei Monate andauernde Torflaute des Argentiniers eher mit seiner mentalen Verfassung als mit dem Zustand des Spielfelds im Metropolitano zu tun hat, da Alvarez derzeit mit einem Wechsel zu einem der europäischen Top-Teams im Sommer in Verbindung gebracht wird – darunter auch der Gegner vom Donnerstagabend in Madrid.

Was steckt also hinter dem dramatischen Formtief des Weltmeisters? Könnte er Atleti am Ende der Saison wirklich verlassen und zum Ligakonkurrenten Barcelona wechseln? Oder sehen wir den ehemaligen Spieler von Manchester City bald wieder in der Premier League? GOAL versucht, einer der wohl spannendsten Transfergeschichten des Jahres 2026 auf den Grund zu gehen...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    Beitrag in Frage gestellt

    Alvarez kam erst vor 18 Monaten zu Atlético und war der bemerkenswerteste Neuzugang im Metropolitano während einer 188 Millionen Euro (163 Millionen Pfund/223 Millionen Dollar) teuren Sommer-Transferoffensive, die Diego Simeones Mannschaft als legitimen Titelanwärter auszeichnete. Doch obwohl Atleti dank einer Siegesserie von acht Spielen zur Saisonhalbzeit 2024/25 an die Tabellenspitze stürmte, brach die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte ein und konnte keinen einzigen Titel gewinnen.

    Simeone beklagte einen Mangel an „Stabilität”, aber einige Fans und Experten stellten Alvarez' Beitrag in Frage. Er hätte sicherlich nichts mehr gegen seinen unglücklichen Doppel-Touch-Penalty im herzzerreißenden Elfmeterschießen im Achtelfinale der Champions League gegen den Stadtrivalen Real Madrid tun können, während er die Saison mit 29 Toren in allen Wettbewerben, einem Karrierehoch, beendete.

    Allerdings wurde der für 75 Millionen Euro (65 Millionen Pfund/89 Millionen Dollar) von Manchester City verpflichtete Spieler in der La Liga von seinem Teamkollegen Alexander Sorloth übertroffen, der trotz 15 weniger Einsätzen drei Tore mehr als Alvarez (20-17) erzielte.

    Es überrascht nicht, dass Simeone über die Kritik an Alvarez verwirrt war, der die Sturmspitze mit derselben Mischung aus Durchschlagskraft und Selbstlosigkeit angeführt hatte, die wir auch bei Argentiniens Triumph in Katar 2022 gesehen hatten.

    „Es gibt viele positive Dinge, und wer sie sehen will, wird sie auch finden“, sagte der Trainer im Mai gegenüber Reportern. „Was Julian in Bezug auf seinen Einsatz geleistet hat, ist unglaublich. Er ist ein Spieler mit Qualität, Präsenz und Einfachheit, und obwohl er Tore schießen kann, zieht er es vor, den Ball an seine Teamkollegen weiterzugeben. Wir brauchen Julian. Er ist ein Spieler, für den wir viel Geld bezahlt haben, und wir hoffen, dass er sich hier wohlfühlt. Wir alle müssen ihm helfen, sein Talent noch besser zur Geltung zu bringen.“

    Die Verantwortlichen bei Atlético waren sich einig und gaben erneut etwas mehr als 180 Millionen Euro aus, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die ihrem Starspieler würdig ist. Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori und Nico Gonzalez kamen im vergangenen Sommer in die spanische Hauptstadt.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    „Außergewöhnlich“

    Leider bleibt Atlético eine sehr seltsame und frustrierend unbeständige Mannschaft. Erst letzte Woche beispielsweise besiegten die Rojiblancos Real Betis im Viertelfinale der Copa del Rey mit 5:0 in deren eigenem Stadion – und doch verloren sie drei Tage später zu Hause mit 1:0 gegen dieselbe Mannschaft. Doch wenn die Leistungen von Atlético rätselhaft sind, sind sie nichts im Vergleich zu denen von Álvarez.

    Nachdem er in seinen ersten fünf Ligaspielen der aktuellen Saison nur einmal getroffen hatte, und zwar am ersten Spieltag gegen Espanyol, explodierte Alvarez Ende September förmlich und erzielte einen Hattrick beim 3:2-Sieg gegen Rayo Vallecano, bevor er beim beeindruckenden 5:2-Derbysieg gegen Real im Metropolitano zwei Tore erzielte.

    Das war die eindrucksvollste Antwort auf Behauptungen, er sei nicht nur bei Atlético unzufrieden, sondern auch frustriert über Simeone, der ihn am vergangenen Wochenende in der 62. Minute des Unentschiedens gegen Mallorca ausgewechselt hatte. Außerdem klang der für seine hohen Ansprüche bekannte Trainer keineswegs unzufrieden mit Alvarez, als er nach dem Madrider Derby mit der Presse sprach. Im Gegenteil, er wirkte, als sei er dankbar, ihn in seinem Team zu haben.

    „Julian ist ein außergewöhnlicher Spieler“, schwärmte der Atleti-Chef, nachdem Alvarez einen wichtigen Elfmeter gegen Real verwandelt und anschließend mit einem fantastischen Freistoß das Tor getroffen hatte. „Aber was ich an ihm am meisten schätze, abgesehen von allem, was man sieht, ist seine Bescheidenheit. Die Bescheidenheit, zu laufen, zu arbeiten, als Weltmeister bei Atlético Madrid zu sein und während des gesamten Spiels zu laufen, egal gegen wen wir spielen.

    Wir müssen uns um ihn kümmern, damit er noch viele Jahre hier bleibt und zu einem großen Spieler in der Geschichte dieses Vereins wird.“

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kurzfristiges Denken

    Wie Simones Warnung unterstrich, war Alvarez' Situation bereits nach etwas mehr als einem Monat in der neuen Saison zum Thema geworden, und die Kommentare des Stürmers nach dem Derby konnten die Spekulationen über seine Zukunft nicht vollständig zerstreuen.

    „Ich denke nur kurzfristig und nicht weiter“, erklärte der 26-Jährige. „Aber ich fühle mich bei Atleti sehr gut aufgehoben und bin hier sehr glücklich. Deshalb arbeite ich jeden Tag daran, mich zu verbessern und der Mannschaft zu helfen. Die Saison ist sehr lang, es gibt noch viel zu spielen.“

    Im Metropolitano wächst jedoch die Sorge, dass Atlético die Saison erneut ohne Titel beenden wird, zumal Alvarez seit dem Madrider Derby am 1. November, als Atlético mit 3:0 gegen Sevilla gewann, nur ein einziges Mal in der La Liga getroffen hat.

    Seitdem hat er drei Tore in der Champions League erzielt, aber seit dem 9. Dezember kein einziges mehr in einem anderen Wettbewerb. Es wäre zwar unfair, die schwankende Form von Atleti allein auf die Torflaute von Alvarez zurückzuführen, aber sie ist sicherlich ein wichtiger Faktor dafür, dass der Verein nun 13 Punkte hinter dem Tabellenführer der La Liga, Barcelona, liegt.

    Trotz seiner Schwierigkeiten vor dem Tor – oder vielleicht sogar gerade deswegen – ist Alvarez zunehmend Gegenstand von Transfergerüchten geworden.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    „Alvarez bei Arsenal wäre das Aus.“

    Alvarez hat selbst zugegeben, dass sein Agent vor seiner Ankunft in Madrid im Jahr 2024 über einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain verhandelt hat. Berichten zufolge ist Luis Enrique weiterhin daran interessiert, Alvarez zu verpflichten, obwohl Ousmane Dembele im vergangenen Jahr in der Rolle des „falschen Neuners“ geglänzt hat.

    Sollte Atlético Alvarez diesen Sommer tatsächlich zum Transfer freigeben, ist angesichts des enormen Reichtums der englischen Elite natürlich eine Rückkehr in die Premier League möglich. Liverpool wird jedoch sein langjähriges Interesse an dem argentinischen Nationalspieler nicht wieder aufleben lassen, nachdem es im vergangenen Sommer sowohl Hugo Ekitike als auch Alexander Isak verpflichtet hat, und obwohl Pep Guardiola nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er Alvarez vermisst, gibt es einfach keine Chance, dass er zum Etihad zurückkehrt, solange Erling Haaland noch beim Verein ist.

    Allerdings sollen sowohl Arsenal als auch Chelsea sehr interessiert sein, was durchaus denkbar ist. Tatsächlich wäre es eine Überraschung, wenn die Gunners nicht an Alvarez interessiert wären, da es ihr derzeitiger Sportdirektor Andrea Berta war, der ihn für Atlético verpflichtet hat. Darüber hinaus scheint Viktor Gyokeres trotz einer Formsteigerung immer noch mit dem Druck zu kämpfen, der mit der Führungsrolle in einem Spitzenverein einhergeht – was Gary Lineker bei Alvarez nicht für ein Problem hält.

    „Er ist ein Weltmeister, um Himmels willen“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler im Podcast „Stick to Football “. „Er ist die Art von Spieler, von der man weiß, dass sie mit großen Aufgaben umgehen kann, und jemand wie er bei Arsenal wäre das Ende des Spiels.“

    Vielleicht teilt Chelsea diese Ansicht, denn es gibt immer mehr Spekulationen, dass die Blues glauben, Alvarez sei der torgefährliche Stürmer, der ihnen – wie auch Arsenal – seit langem fehlt, ein beweglicher Mittelstürmer, der viel effektiver mit dem vielseitigen Joao Pedro harmonieren könnte als der limitierte Liam Delap.

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lewandowskis Ersatz?

    Es ist jedoch Barcelona, das angeblich die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Alvarez hat, was angesichts der finanziellen Zwänge der Blaugrana und der angeblichen neunstelligen Ablösesumme von Atlético natürlich absurd klingt. Das Gerücht, dass die Katalanen an einer kostenlosen Verpflichtung von Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic interessiert sind, erscheint viel plausibler, aber das Gerücht um einen Wechsel von Alvarez zu Barca hält sich hartnäckig.

    Innenverteidiger Ronald Araujo wurde vor dem Spiel am Donnerstag sogar dazu befragt. „Er ist ein großartiger Spieler und für mich einer der besten Stürmer der Welt“, sagte der Uruguayer. „Man sieht, welche Qualitäten er hat, und die besten Spieler müssen beim besten Verein spielen, und das sind wir. Das ist klar. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Arbeit zu machen oder diese Entscheidung zu treffen.“

    Diese Verantwortung liegt bei Laporta und Sportdirektor Deco, die nach Jahren kreativer Buchführung und Seelenverkauf Barca immer näher an die vollständige Einhaltung der Finanzvorschriften der La Liga bringen. Wenn sie dieses Ziel bis zum Ende der Saison erreichen, wäre die Verpflichtung von Alvarez nicht mehr ausgeschlossen.

    Barcelona hat in den letzten Transferperioden sicherlich schon seltsamere Dinge möglich gemacht, und es besteht kein Zweifel, dass Alvarez ein fantastischer Ersatz für Robert Lewandowski wäre, den 37-jährigen Stürmer, der den Camp Nou voraussichtlich im Sommer verlassen wird.

    Der Verlust von Alvarez an Barca würde die Fans von Atleti natürlich hart treffen – aber es würde sich wahrscheinlich nicht wie ein so großer Verrat anfühlen wie der Wechsel von Antoine Griezmann zu den Blaugrana im Jahr 2019. Trotz aller Beteuerungen von Alvarez, dass er sich in Madrid wohlfühlt, hat er nie wirklich viel unternommen, um sich von all den Transfergerüchten zu distanzieren.

    „Ob ich vorhabe, bei Barcelona oder bei PSG zu spielen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht“, sagte der Stürmer erst im November letzten Jahres gegenüber L'Equipe. „Ich sehe, was die Leute in den sozialen Medien sagen, und in Spanien wird viel über mich und Barcelona gesprochen. Im Moment konzentriere ich mich auf Atlético, und wir werden die Situation am Ende der Saison neu bewerten.“

  • Julian AlvarezGetty Images

    „Wir brauchen Julian.“

    Alvarez hat natürlich jedes Recht, sich etwas Zeit zu nehmen, um über seinen nächsten Schritt nachzudenken. Er hat nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, mit Atlético große Titel zu gewinnen, nachdem er mit City das Triple gewonnen hatte, und es besteht natürlich die sehr reale Gefahr, dass die Saison der Rojiblancos erneut genau zum falschen Zeitpunkt auseinanderfällt.

    Sie gehen als klare Außenseiter in das Copa-Duell mit Barcelona, während Club Brügge für eine Mannschaft, die in ihrem letzten Spiel der Gruppenphase gegen Bodo/Glimt verloren hat, ein ziemlich schwieriger Gegner im Achtelfinale der Champions League ist. Daher könnte Atleti es wirklich gut gebrauchen, wenn Alvarez seine Torflaute eher früher als später beendet, da sie nicht wirklich in der Lage sind, einen normalerweise so starken Stürmer zu ersetzen, der in den letzten zwei Monaten flach und ineffektiv gewirkt hat.

    Positiv zu vermerken ist, dass Atleti in der Winterpause noch mehr Spieler verpflichtet hat und Ademola Lookman mit seiner Schnelligkeit und seinen Tricks bereits in der Lage zu sein scheint, dem Angriff eine ganz neue Dimension zu verleihen, während Griezmann langsam sein Alter zu spüren bekommt und Sorloth in dieser Saison bei weitem nicht so treffsicher ist wie in der letzten. Auch in der Innenverteidigung gab es trotz der guten Form von Pubill Probleme, während der Ausfall des unersetzlichen Pablo Barrios aufgrund einer Verletzung ein schwerer Schlag für das Mittelfeld ist.

    Beunruhigend ist, dass auch der fast immer einsatzbereite Alvarez in den letzten Wochen einige körperliche Probleme hatte und die Niederlage gegen Betis wegen Krankheit verpasste, sodass Simeone ihn unbedingt für das Duell mit Barca zurückhaben möchte.

    „Wir brauchen Julian“, bekräftigte der Trainer zum x-ten Mal in dieser Saison. „Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, der beste Fußballer, den wir haben, und hoffentlich wird er bis Donnerstag wieder voll einsatzfähig sein. Es steht ein sehr wichtiges Spiel bevor.“

    Schließlich ist die Copa die beste Chance für Atleti, in dieser Saison einen Titel zu holen, und obwohl der Zustand des Spielfelds wichtig sein wird, brauchen sie Alvarez in bestmöglicher körperlicher – und mentaler – Verfassung.

