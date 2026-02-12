Barcelonas idealer Stürmer oder zurück in die Premier League? Julian Alvarez ist trotz seiner zweimonatigen Torflaute bei Atlético Madrid ein begehrter Spieler.

Alvarez kam erst vor 18 Monaten zu Atlético und war der bemerkenswerteste Neuzugang im Metropolitano während einer 188 Millionen Euro (163 Millionen Pfund/223 Millionen Dollar) teuren Sommer-Transferoffensive, die Diego Simeones Mannschaft als legitimen Titelanwärter auszeichnete. Doch obwohl Atleti dank einer Siegesserie von acht Spielen zur Saisonhalbzeit 2024/25 an die Tabellenspitze stürmte, brach die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte ein und konnte keinen einzigen Titel gewinnen.

Simeone beklagte einen Mangel an „Stabilität”, aber einige Fans und Experten stellten Alvarez' Beitrag in Frage. Er hätte sicherlich nichts mehr gegen seinen unglücklichen Doppel-Touch-Penalty im herzzerreißenden Elfmeterschießen im Achtelfinale der Champions League gegen den Stadtrivalen Real Madrid tun können, während er die Saison mit 29 Toren in allen Wettbewerben, einem Karrierehoch, beendete.

Allerdings wurde der für 75 Millionen Euro (65 Millionen Pfund/89 Millionen Dollar) von Manchester City verpflichtete Spieler in der La Liga von seinem Teamkollegen Alexander Sorloth übertroffen, der trotz 15 weniger Einsätzen drei Tore mehr als Alvarez (20-17) erzielte.

Es überrascht nicht, dass Simeone über die Kritik an Alvarez verwirrt war, der die Sturmspitze mit derselben Mischung aus Durchschlagskraft und Selbstlosigkeit angeführt hatte, die wir auch bei Argentiniens Triumph in Katar 2022 gesehen hatten.

„Es gibt viele positive Dinge, und wer sie sehen will, wird sie auch finden“, sagte der Trainer im Mai gegenüber Reportern. „Was Julian in Bezug auf seinen Einsatz geleistet hat, ist unglaublich. Er ist ein Spieler mit Qualität, Präsenz und Einfachheit, und obwohl er Tore schießen kann, zieht er es vor, den Ball an seine Teamkollegen weiterzugeben. Wir brauchen Julian. Er ist ein Spieler, für den wir viel Geld bezahlt haben, und wir hoffen, dass er sich hier wohlfühlt. Wir alle müssen ihm helfen, sein Talent noch besser zur Geltung zu bringen.“

Die Verantwortlichen bei Atlético waren sich einig und gaben erneut etwas mehr als 180 Millionen Euro aus, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die ihrem Starspieler würdig ist. Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori und Nico Gonzalez kamen im vergangenen Sommer in die spanische Hauptstadt.