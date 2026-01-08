"Barca hat drei oder vier Jahre gebraucht, um mich zu bezahlen": FC Barcelona stand bei einem Ex-Trainer noch lange in der Kreide

Setiens Engagement in Barcelona endete offiziell im August 2020, aber seine finanzielle Abfindung wurde erst kürzlich abgeschlossen. Im Gespräch mit der spanischen Radiosendung 'El Larguero' des Senders Cadena SER bestätigte der Trainer, dass das Kapitel bezüglich seines Gehalts mittlerweile abgeschlossen ist.

"Barca hat drei oder vier Jahre gebraucht, um mich zu bezahlen", gestand Setien. "Alles ist geklärt. Sie haben alle Zahlungen geleistet, die sie mir schuldeten und schulden mir nichts mehr."

Die Verzögerung dabei verdeutlicht die schweren Liquiditätsprobleme, mit denen der Verein in der jüngeren Vergangenheit zu kämpfen hatte. Nach seiner Entlassung soll Setien rechtliche Schritte eingeleitet haben, um die Schulden einzutreiben. Er habe sich damit in eine Liste von Gläubigern eingereiht.