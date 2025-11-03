Bahnt sich eine Transfer-Überraschung im Winter an? Berater von Niclas Füllkrug bestätigt Wechselwunsch

Der 32-Jährige war im Sommer 2024 von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt, konnte sich - auch aufgrund vieler Verletzungen - bei West Ham allerdings nie richtig durchsetzen. Derzeit laboriert Füllkrug abermals an einem Muskelbündelriss - in der laufenden Saison sammelte er gerade einmal 385 Spielminuten (acht Einsätze, null Tore).

"Wahrscheinlich würden das viele unterschreiben, die Niclas als ganz klassischen Strafraum-Stürmer sehen - starkes Kopfballspiel, physisch stark, kann den Ball abschirmen - also eigentlich wie für die Premier League gemacht", führte Wirth aus. Die Realität stellte sich dann jedoch ganz anders da.