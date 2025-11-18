Alexander Nübel darf sich wohl trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar noch Chancen auf die Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern München ausrechnen.
Bahnt sich ein Torwart-Hammer an? Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern München angeblich noch völlig offen
Nübel hat wohl noch Chancen auf Platz bei Bayern
Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, ist der Kampf um den Kasten des deutschen Rekordmeisters noch längst nicht entschieden. Obwohl Urbig seine Sache beim FCB bislang mehr als ordentlich macht und Neuer in den beiden Pokalspielen weitgehend souverän vertrat, besitzt Nübel prominente Fürsprecher in den Entscheidungsgremien der Münchner.
Zuvor war dem zweifachen deutschen Nationaltorhüter keine Zukunft bei den Bayern attestiert worden, jetzt könnte das Rennen hinter Neuer wieder an Fahrt aufnehmen.
Dem Bericht zufolge sollen Neuer und die Bayern im Januar konkrete Gespräche führen, wie es mit dem 39-Jährigen weitergeht. Im Anschluss will man sich auch mit Nübel unterhalten - dieser hatte in der Vergangenheit eine Rückkehr an die Säbener Straße immer wieder ausgeschlossen, sollte Neuer noch unter Vertrag stehen.
Bayern werfen offenbar Auge auf Milan-Keeper Maignan
Der derzeit an den VfB Stuttgart verliehene Nübel ist seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag, absolviert hat er jedoch lediglich vier Pflichtspiele für die Münchner. Einem Konkurrenzkampf mit Urbig würde er im Falle eines Neuer-Abschieds offenbar nicht aus dem Weg gehen, ohnehin ist er noch bis 2030 an den deutschen Rekordmeister gebunden.
Neben Neuer, Nübel und Urbig hat der FCB mit Sven Ulreich und Daniel Peretz noch zwei weitere Torhüter unter Vertrag. Ersterer hat noch ein bis zum Sommer gültiges Arbeitspapier, eine Verlängerung darüber hinaus ist unwahrscheinlich. Peretz ist in der laufenden Saison an den Hamburger SV verliehen, bekommt dort allerdings kaum Spielzeit.
Zuletzt machten Gerüchte die Runde, die Bayern könnten den Neuer-Posten auf lange Sicht auch extern besetzten. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport schrieb, dass die Münchner ein Auge auf Frankreich-Keeper Mike Maignan von der AC Mailand geworfen hätten. Dessen Vertrag läuft ebenso Ende Juni 2026 aus, er wäre also ablösefrei zu haben.
Manuel Neuer: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Gegentore: 10
- Spiele ohne Gegentor: 6
- Vertrag bei Bayern bis: 2026