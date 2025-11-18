Bahnt sich ein Torwart-Hammer an? Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern München angeblich noch völlig offen

Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, ist der Kampf um den Kasten des deutschen Rekordmeisters noch längst nicht entschieden. Obwohl Urbig seine Sache beim FCB bislang mehr als ordentlich macht und Neuer in den beiden Pokalspielen weitgehend souverän vertrat, besitzt Nübel prominente Fürsprecher in den Entscheidungsgremien der Münchner.

Zuvor war dem zweifachen deutschen Nationaltorhüter keine Zukunft bei den Bayern attestiert worden, jetzt könnte das Rennen hinter Neuer wieder an Fahrt aufnehmen.

Dem Bericht zufolge sollen Neuer und die Bayern im Januar konkrete Gespräche führen, wie es mit dem 39-Jährigen weitergeht. Im Anschluss will man sich auch mit Nübel unterhalten - dieser hatte in der Vergangenheit eine Rückkehr an die Säbener Straße immer wieder ausgeschlossen, sollte Neuer noch unter Vertrag stehen.