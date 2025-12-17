Bahnt sich ein Rekord-Deal an? PSG offenbar heiß auf Bundesliga-Juwel

Ein kurzfristiger Transfer ist allerdings kein Thema. Laut Sky plant Manzambi, mindestens bis zum Saisonende in Freiburg zu bleiben, um seine Entwicklung in ruhigem Umfeld fortzusetzen. Auch die Vertragslage spricht klar für den Sport-Club: Der Kontrakt des Juwels läuft noch bis 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel. Freiburg sitzt somit am längeren Hebel und steht nicht unter Verkaufsdruck.

Sollte es im Sommer dennoch zu konkreten Gesprächen kommen, dürfte es für interessierte Klubs teuer werden. Manzambis Marktwert liegt derzeit bei rund 15 Millionen Euro und steigt kontinuierlich. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler perspektivisch zum teuersten Abgang der Freiburger Vereinsgeschichte avanciert. Dies ist aktuell Kevin Schade, der die Breisgauer 2023 für 25 Millionen Euro Richtung Brentford verließ.

Für PSG wären solche Summen kein Hindernis – sportlich würde Manzambi dort jedoch auf enorme Konkurrenz treffen. Mit Spielern wie Vitinha, Fabian Ruiz oder Joao Neves ist das PSG-Mittelfeld hochkarätig besetzt.