Johan Manzambi spielt sich in dieser Saison immer stärker in den Fokus der europäischen Top-Klubs. Wie die Bild berichtet, hat nun auch Paris Saint-Germain ein Auge auf den Schweizer Nationalspieler geworfen. Der 20-Jährige ist beim SC Freiburg längst Stammspieler und wird als großes Talent gehandelt.
Bahnt sich ein Rekord-Deal an? PSG offenbar heiß auf Bundesliga-Juwel
In bislang 21 Pflichtspielen kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf acht Scorerpunkte – starke Werte, die seinen rasanten Aufstieg unterstreichen. Dank seiner Vielseitigkeit kann Manzambi sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in einer offensiveren Rolle eingesetzt werden.
Champions-League-Sieger PSG soll Manzambi laut Bild bereits mehrfach beobachtet haben und reiht sich damit in eine namhafte Interessentengruppe ein. Neben PSG gelten unter anderem die SSC Neapel, Bayer Leverkusen, sowie weitere Champions-League-Klubs als interessiert. Bereits im Herbst wurde auch Borussia Dortmund als möglicher Interessent genannt. Ein zusätzlicher Pluspunkt aus Pariser Sicht: Manzambi stammt aus der französischsprachigen Schweiz, die sprachliche Eingewöhnung würde ihm in Frankreich leichtfallen.
Macht PSG im Sommer bei Johan Manzambi Ernst?
Ein kurzfristiger Transfer ist allerdings kein Thema. Laut Sky plant Manzambi, mindestens bis zum Saisonende in Freiburg zu bleiben, um seine Entwicklung in ruhigem Umfeld fortzusetzen. Auch die Vertragslage spricht klar für den Sport-Club: Der Kontrakt des Juwels läuft noch bis 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel. Freiburg sitzt somit am längeren Hebel und steht nicht unter Verkaufsdruck.
Sollte es im Sommer dennoch zu konkreten Gesprächen kommen, dürfte es für interessierte Klubs teuer werden. Manzambis Marktwert liegt derzeit bei rund 15 Millionen Euro und steigt kontinuierlich. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler perspektivisch zum teuersten Abgang der Freiburger Vereinsgeschichte avanciert. Dies ist aktuell Kevin Schade, der die Breisgauer 2023 für 25 Millionen Euro Richtung Brentford verließ.
Für PSG wären solche Summen kein Hindernis – sportlich würde Manzambi dort jedoch auf enorme Konkurrenz treffen. Mit Spielern wie Vitinha, Fabian Ruiz oder Joao Neves ist das PSG-Mittelfeld hochkarätig besetzt.
Johan Manzambi Zeit beim SC Freiburg in Zahlen
- Einsätze: 32
- Tore: 6
- Torvorlagen: 6