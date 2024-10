Liverpools neuem Trainer Arne Slot gelingt etwas, das zuvor noch kein Coach der Reds schaffte.

Durch den 1:0-Erfolg bei Bundesligist RB Leipzig am Mittwochabend am 3. Spieltag der Champions League hat sich Arne Slot, seit Sommer Trainer beim FC Liverpool und Nachfolger von Jürgen Klopp, in den Geschichtsbüchern der Reds verewigt.