Auswirkungen auf die Weltfußballer-Auszeichnung: FIFA gibt neue Partnerschaft bekannt

Das wollen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Co. ändern. Das neue Format werde "nicht nur eine Preisverleihung sein, sondern vielmehr eine innovative Veranstaltung, die den Fußball feiert und die besten Leistungen des vergangenen Jahres auf und neben dem Spielfeld offiziell würdigt", sagte Infantino.

"Weitere Informationen zu den Preiskategorien, zu den Nominierungen und zum Abstimmungsverfahren sowie zu den Terminen der Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben", teilte der Weltverband mit.