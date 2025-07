Bei Bayerns verzweifelter Suche nach offensiven Verstärkungen rückt Eberechi Eze angeblich in den Fokus. Besonders freuen dürften sich über einen möglichen Transfer Michael Olise und die Münchner Schach-Fraktion.

Wurde es abends gesellig oder im Bus langweilig, dann stand bei den Profis des FC Bayern München einst traditionell Schafkopf auf dem Programm. So eng ist die Verbindung zwischen dem in Bayern so beliebten Kartenspiel und dem größten Fußballklub des Freistaats, dass die Münchner in der Saison 2022/23 sogar ein Trikot im Schafkopf-Stil herausbrachten.