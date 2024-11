Jamal Musiala soll beim FC Bayern das Gesicht der Zukunft werden. Der Offensivspieler darf sich offenbar auf eine saftige Gehaltserhöhung freuen.

Dass der FC Bayern München Jamal Musiala gerne langfristig an sich binden möchte, ist kein Geheimnis. Dafür will de deutsche Rekordmeister notfalls auch sehr tief in die Tasche greifen.