Dank seiner vielen Tore hat Harry Kane vom FC Bayern eine Trophäe eingeheimst.

Harry Kane, Torjäger in Diensten des FC Bayern München, ist von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), einer internationalen Vereinigung von Fußball-Statistikern mit Sitz in Zürich, als bester Erstliga-Torjäger des Kalenderjahres 2023 ausgezeichnet worden.