Aussagen von Donetsk-Boss machen Hoffnung: Löst sich der Ticketstreit beim FC Bayern München?

Nach dem Boykottaufruf der Fans für das CL-Spiel gegen Donetsk schaltete sich wohl die Führung des FC Bayern ein - es besteht durchaus Hoffnung.

105 Euro für einen Sitzplatz, 52 Euro für einen Stehplatz: So viel verlangt Shakhtar Donetsk von den Fans des FC Bayern für Tickets beim Champions-League-Duell der beiden Klubs am 10. Dezember in Gelsenkirchen. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine trägt Donetsk seine Heimspiele in der Veltins Arena des FC Schalke 04 aus.

Bei den bisherigen Heimspielen waren die Ticketpreise deutlich preiswerter. Zum Auftakt gegen Atalanta Bergamo gab es beispielsweise Sitzplätze ab 28 Euro und Stehplätze ab 23 Euro. Der Besuch von Champions-League-Heimspielen in der Allianz Arena ist vergleichsweise sogar noch billiger, gegen Paris Saint-Germain verkaufte der FC Bayern Stehplätze für 19 Euro.

Entsprechend rebellieren die aktiven Fans des FC Bayern gegen Donetsks unverhältnismäßige Preiserhöhung. "Bayernfans, lasst euch nicht verarschen und boykottiert das Auswärtsspiel bei Shakhtar Donetsk. Für eine faire Preisgestaltung - gegen Topspielzuschläge", schrieb die Südkurve München vergangene Woche in einer Stellungnahme und rief dazu auf, Ticketanfragen zurückzuziehen. Innerhalb kürzester Zeit folgten 36.000 von 55.000 Interessenten dem Aufruf.