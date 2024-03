Ausraster wegen einer "dummen" Frage? Jürgen Klopp sollte sich nach Liverpools Aus gegen Manchester United besser selbst hinterfragen!

Jürgen Klopps grundsätzlicher Ärger nach dem Aus gegen United war durchaus nachvollziehbar. Allerdings trägt er auch eine Mitschuld.

Jürgen Klopp war an der Seitenlinie sichtlich fassungslos. Seine Mannschaft des FC Liverpool hatte im Old Trafford gegen Manchester United ein Spiel verloren, das sie hätte gewinnen müssen - und das gleich zweimal: zuerst in der regulären Spielzeit und dann noch einmal in der Verlängerung.

Es war eine absolut vermeidbare Niederlage gegen ein Team, das zuvor große Probleme gehabt hatte. Nach einem zähen Beginn, den Manchester United zur Führung nutzte, hatte sich Liverpool stark ins Spiel gekämpft und das FA-Cup-Viertelfinale mit zwei Toren vor der Pause noch gedreht.

In der zweiten Hälfte hatte Liverpool viele Chancen, das Spiel zu entscheiden, doch dann traf Antony in der 87. Minute zum 2:2-Ausgleich. Von diesem Moment an wirkte Liverpool müde - was nicht weiter verwunderlich ist. Wenn man in vier Wettbewerben um die Titel mitspielt, ist bei einer Mannschaft, die ohnehin schon verletzungsgeplagt ist, irgendwann der Tank leer. Deshalb ärgerte sich Klopp in einem TV-Interview nach dem Spiel, als er gefragt wurde, warum es seiner Mannschaft in der Verlängerung an "Intensität" gefehlt habe. Für Klopp lag die Antwort auf der Hand: es waren und sind zu viele Spiele.

"Eine etwas dumme Frage, muss ich schon sagen. Wir haben was weiß ich, wie viele Spiele in letzter Zeit gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele United hatte. Aber das ist Sport", sagte er, bevor er sich unnötigerweise und auf eine eher unwürdige Art mit dem Interviewer anlegte: "Ich bin wirklich enttäuscht von dieser Frage, aber Sie haben sie offensichtlich für gut befunden."

Als der Journalist daraufhin die Frage nach "zu vielen Spielen" stellte, hatte Klopp die Nase voll und er stürmte wütend davon. "Sie sind offensichtlich nicht gut in Form", schnauzte er, "und ich habe keine Nerven für Sie."