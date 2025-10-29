Luis Diaz hat in seinem Vertrag beim FC Bayern offenbar eine Klausel, die ihm einen hohen sechsstelligen Betrag garantiert, sollte er gewisse individuelle Statistiken vorweisen können.
Ausgerechnet Harry Kane kommt ihm dazwischen! Luis Diaz würde dank spezieller Klausel beim FC Bayern wohl eine spektakuläre Prämie winken
WAS IST DER HINTERGRUND?
Wie die Sport Bild berichtet, würde der kolumbianische Nationalspieler 250.000 Euro kassieren, wenn er Topscorer der Bundesliga wird. Davon ist er aktuell aber weit entfernt - und das liegt ausgerechnet an einem Teamkollegen.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Harry Kane liegt mit 16 Scorerpunkten (12 Tore, 4 Vorlagen) aktuell deutlich vor Diaz, der auf dem geteilten zweiten Platz mit neun Torbeteiligungen (5 Tore, 4 Assists) rangiert. Ebenso viele hat aktuell auch Can Uzun von Eintracht Frankfurt vorzuweisen. In Michael Olise ist ihm ein weiterer Teamkollege dicht auf den Fersen (8).
WAS IST NOCH WICHTIG?
Als Topscorer der Champions League würde Diaz ebenfalls 250.000 Euro einstreichen, doch da sieht es mit gerade einmal einem Tor in drei Spielen noch düsterer aus. Marcus Rashford thront bei den Torbeteiligungen in der Königsklasse aktuell mit sechs Scorern für den FC Barcelona (4 Tore, 2 Vorlagen) auf Platz eins. Dahinter rangieren erneut Kane (5 Tore), Kylian Mbappe und Anthony Gordon mit fünf Torbeteiligungen.
Obwohl Diaz aller Voraussicht nach keine Prämiengelder über seine Scorer-Klauseln abräumen wird, entpuppte sich der 28-Jährige seit seinem 70 Millionen Euro schweren Wechsel vom FC Liverpool nach München als große Verstärkung für den deutschen Rekordmeister. Gemeinsam mit Olise auf dem anderen Flügel schickt er sich an, beim FC Bayern eine lang gehegte Sehnsucht zu stillen - nämlich die nach einem würdigen Nachfolger-Duo von Franck Ribery und Arjen Robben.
WUSSTEST DU?
Dafür müsste Diaz aber wohl noch eine letzte große Schwäche ablegen. Im nun absolvierten ersten Saisonviertel "erarbeitete" sich Diaz den Ruf eines Chancentodes. Die Statistiker sammelten bereits zwölf vergebene Großchancen beim Kolumbianer - absoluter Höchstwert bei den Bayern. Seine sechs vergebenen Großchancen in der Bundesliga sind gar geteilter Liga-"Bestwert".
"Er erarbeitet sich viele Chancen, weil er immer aktiv ist. Wie kann man jemandem so etwas vorwerfen, wenn er sich immer wieder in diese Position bringt?", fragte Trainer Vincent Kompany vor wenigen Wochen, als erstmals Kritik an der Chancenverwertung des Offensiv-Stars laut wurde: "Mir ist wichtiger, dass er in den richtigen Momenten ein Tor schießt als fünf in einem Spiel - und dann fünf Monate nichts mehr."