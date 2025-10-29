Ausgerechnet Harry Kane kommt ihm dazwischen! Luis Diaz würde dank spezieller Klausel beim FC Bayern wohl eine spektakuläre Prämie winken

Als Topscorer der Champions League würde Diaz ebenfalls 250.000 Euro einstreichen, doch da sieht es mit gerade einmal einem Tor in drei Spielen noch düsterer aus. Marcus Rashford thront bei den Torbeteiligungen in der Königsklasse aktuell mit sechs Scorern für den FC Barcelona (4 Tore, 2 Vorlagen) auf Platz eins. Dahinter rangieren erneut Kane (5 Tore), Kylian Mbappe und Anthony Gordon mit fünf Torbeteiligungen.

Obwohl Diaz aller Voraussicht nach keine Prämiengelder über seine Scorer-Klauseln abräumen wird, entpuppte sich der 28-Jährige seit seinem 70 Millionen Euro schweren Wechsel vom FC Liverpool nach München als große Verstärkung für den deutschen Rekordmeister. Gemeinsam mit Olise auf dem anderen Flügel schickt er sich an, beim FC Bayern eine lang gehegte Sehnsucht zu stillen - nämlich die nach einem würdigen Nachfolger-Duo von Franck Ribery und Arjen Robben.