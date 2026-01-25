"Aus einem anderen Universum": Lamine Yamal schießt Barca mit spektakulärem Seitfallzieher zum Sieg

Nach einer mühsamen ersten Halbzeit fand der haushohe Favorit die Leichtigkeit zurück. Der frühere Leipziger Dani Olmo eröffnete nach einem hohen Ballgewinn (52.), Raphinha erhöhte wenig später (57.). Für den Höhepunkt jedoch sorgte Jungstar Yamal. Nach einer Flanke von Olmo stieg der 18-Jährige in die Luft und schloss in Seitenlage aus 14 Metern platziert ins linke Eck ab (73.).

"Wir sprechen hier von einem Spieler aus einem anderen Universum", schwärmte Oviedo-Trainer Guillermo Almada nach Abpfiff vom spanischen Youngster.