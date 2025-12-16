Cassiano KialaGetty
Tobias Empl

Aufenthalt von Star-Berater in München - Gespräche mit englischen Topklubs: Talent des FC Bayern offenbar heiß begehrt

Ein Talent des FC Bayern München ist sowohl in Berater-Kreisen als auch bei den englischen Klubs heiß begehrt. Doch der FCB darf sich Chancen auf einen Verbleib ausmalen.

Cassiano Kiala zählt zu den vielversprechendsten Talenten des FC Bayern München. Der 16-jährige Innenverteidiger wartet zwar noch auf sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft, zählte in dieser Saison aber schon siebenmal zum Profi-Kader, auch zuletzt beim 2:2-Unentschieden gegen den 1.FSV Mainz 05.

Das Talent hat offenbar auch schon Begehrlichkeiten aus dem Ausland geweckt. Laut einem Bericht des Daily Mirror flog der Vater des Spielers am Freitag nach London, um sich mit Verantwortlichen von Manchester City und dem FC Chelsea zu treffen.

  • Kiala-Verbleib beim FC Bayern dennoch wahrscheinlich

    Dem Bericht zufolge soll sich zudem Star-Berater Jorge Mendes vergangene Woche in München aufgehalten haben. Mendes soll hoffen, Kiala künftig mit seiner renommierten Agentur Gestifute neben dessen Familie zu beraten.

    Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist ein Verbleib des Innenverteidigers in München aktuell dennoch wahrscheinlich. Demnach seien die Gespräche über einen langfristigen Vertag beim deutschen Rekordmeister bereits "fortgeschritten".

    • Werbung
  • UAE-SOCCER-AWARDSAFP

    Kiala könnte erst mit 18 nach England wechseln

    Die FCB-Verantwortlichen sollen zuversichtlich sein, die englischen Top-Klubs ausstechen zu können. Auch der Daily Mirror berichtet, dass Bayern Kiala "um jeden Preis" halten wolle. Man sehe in ihm genügend Potenzial, sich wie zuletzt der in der englischen Presse bereits als "Superstar" bezeichnete Lennart Karl unter Trainer Vincent Kompany in der ersten Mannschaft zu etablieren.

    Ein Wechsel nach England wäre ohnehin erst ab Kialas 18. Lebensjahr möglich. Seit dem Brexit sind Transfers von U18-Spielern aus dem Ausland verboten. Kiala wird in gut einem Monat 17 Jahre alt.

  • FC Bayern München: Cassiano Kiala im Steckbrief

    • Nation: Deutschland / Angola
    • Geboren: 11. Januar 2009
    • Position: Innenverteidiger
    • Starker Fuß: rechts
    • Größe: 1,86 Meter
    • Vertrag bis: 30. Juni 2027

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Bundesliga
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0