Aufenthalt von Star-Berater in München - Gespräche mit englischen Topklubs: Talent des FC Bayern offenbar heiß begehrt

Cassiano Kiala zählt zu den vielversprechendsten Talenten des FC Bayern München. Der 16-jährige Innenverteidiger wartet zwar noch auf sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft, zählte in dieser Saison aber schon siebenmal zum Profi-Kader, auch zuletzt beim 2:2-Unentschieden gegen den 1.FSV Mainz 05.

Das Talent hat offenbar auch schon Begehrlichkeiten aus dem Ausland geweckt. Laut einem Bericht des Daily Mirror flog der Vater des Spielers am Freitag nach London, um sich mit Verantwortlichen von Manchester City und dem FC Chelsea zu treffen.