Die Töpfe für die Auslosung der europäischen Qualifikations-Gruppen für die WM 2026 stehen fest.

Deutschland ist bei der Ziehung am 13. Dezember in Zürich in Topf eins gesetzt, das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Donnerstag mit. Auf dem Weg zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird die DFB-Elf den europäischen Top-Nationen aus dem Weg gehen.