Auf vorläufigem Tiefpunkt angelangt: Ehemaliges Juwel des FC Bayern München aus Kader für Champions League gestrichen

Generell erlebt Tel bei Tottenham eine äußerst schwierige Saison. Meistens kommt er nur von der Bank als Joker zum Einsatz, in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen gelangen ihm lediglich drei Treffer.

Nach Informationen von Sky soll deshalb Ligue-1-Klub Paris FC vorstellig geworden sein und Tottenham bezüglich eines Transfers kontaktiert haben. Tel könne sich einen Wechsel in seine Heimat durchaus vorstellen, er ziele auf einen Abgang aus London ab, heißt es.

Der Offensivspieler galt einst als hoffnungsvolles Talent, seit einigen Jahren zeigt seine Leistungskurve aber deutlich nach unten. Die Bayern ließen ihn Anfang 2025 zu den Spurs ziehen, dort scheint seine Zeit jedoch schon wieder zu Ende zu gehen.