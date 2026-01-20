Für die kommenden beiden Spiele von Tottenham Hotspur in der Champions League gegen den BVB und Eintracht Frankfurt wurde Mathys Tel, der ehemalige Stürmer des FC Bayern München, von Spurs-Trainer Thomas Frank aus dem Aufgebot gestrichen.
Auf vorläufigem Tiefpunkt angelangt: Ehemaliges Juwel des FC Bayern München aus Kader für Champions League gestrichen
Tel schon das zweite Mal aus Tottenhams CL-Kader gestrichen
"Ich habe diese Entscheidung getroffen. Das war keine angenehme Entscheidung. Aber so ist das nun mal im Fußball, da muss man Entscheidungen treffen", rechtfertigte sich Frank auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen gegen Dortmund am Dienstagabend.
Bereits zu Beginn der Saison war Tel für die Königsklasse nicht berücksichtigt worden, eine Verletzung von Stürmer Dominic Solanke sorgte allerdings dafür, dass der 20-Jährige nachrückte und es zuletzt immerhin in den Kader schaffte. Nun ist Solanke wieder zurück.
Tel hat schwierigen Stand bei Tottenham Hotspur
Generell erlebt Tel bei Tottenham eine äußerst schwierige Saison. Meistens kommt er nur von der Bank als Joker zum Einsatz, in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen gelangen ihm lediglich drei Treffer.
Nach Informationen von Sky soll deshalb Ligue-1-Klub Paris FC vorstellig geworden sein und Tottenham bezüglich eines Transfers kontaktiert haben. Tel könne sich einen Wechsel in seine Heimat durchaus vorstellen, er ziele auf einen Abgang aus London ab, heißt es.
Der Offensivspieler galt einst als hoffnungsvolles Talent, seit einigen Jahren zeigt seine Leistungskurve aber deutlich nach unten. Die Bayern ließen ihn Anfang 2025 zu den Spurs ziehen, dort scheint seine Zeit jedoch schon wieder zu Ende zu gehen.
Mathys Tel: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 20
- Tore: 3
- Vorlagen: 0