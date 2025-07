Auf ungewohnter Position eingesetzt! Florian Wirtz erlebt deutliche Pleite mit dem FC Liverpool

Florian Wirtz verliert mit dem FC Liverpool ein Testspiel gegen die AC Mailand – und spielt dabei auf ungewohnter Position.

Mit Rekord-Zugang Florian Wirtz, aber ohne den vom FC Bayern München umworbenen Luis Díaz hat der englische Fußball-Meister FC Liverpool den Härtetest gegen die AC Mailand mit 2:4 (1:1) verloren. Vor 50.000 Zuschauern in Hongkong spielte Wirtz von Beginn an im Sturmzentrum und setzte in 45 Minuten Spielzeit viele gute Akzente, eine Torbeteiligung blieb aber aus.