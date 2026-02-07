Der FC Bayern München hat seinen Kader für die K.o.-Runden in der Champions League im Vergleich zur gerade beendeten Ligaphase um einen Spieler verkleinert. Das geht aus der an den europäischen Fußballverband UEFA übermittelten Liste hervor. Bis zum Donnerstagabend mussten die noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften ihre Listen mit Akteuren einreichen, die sie nun in den folgenden Partien einsetzen dürfen. Wer nicht auf der Liste steht, darf nicht mitspielen.
Auf Optionen verzichtet: FC Bayern überrascht mit seinem Kader für die Champions League
FC Bayern streicht Sacha Boey von der Liste
Während andere europäische Teams Spieler mit einer Nicht-Nominierung enttäuschen mussten, belegten die Bayern nur 22 von 23 möglichen Plätzen auf der sogenannten A-Liste für ihre Profis. Die einzige Veränderung zur Ligaphase: Der zu Galatasaray Istanbul für den Rest der Saison verliehene Sacha Boey wurde von den Münchnern gestrichen.
Der FC Bayern hatte bis zur drei Spieler nachnominieren können, die im ersten Saisonteil noch nicht auf der A-Liste standen, doch diese Möglichkeit nutzte der deutsche Rekordmeister nicht.
Karl, Mike und Co. stehen auf Bayerns B-Liste
Das hat zum einen mit dem nicht sonderlich großen Kader des FC Bayern zu tun - und mit der sogenannten B-Liste, auf der im Verein ausgebildete Youngster stehen, die ohne Beschränkung eingesetzt werden können. Auf dieser Liste steht beispielsweise mit Lennart Karl auch ein Spieler, der in der Ligaphase regelmäßig bei Trainer Vincent Kompany zum Einsatz kam und regelmäßig glänzte.
Auch Flügelspieler Wisdom Mike steht auf der B-Liste, Abwehrtalent Cassiano Kiala wurde auf der A-Liste - wie schon im ersten Saisonteil - untergebracht. Damit hat Coach Kompany weiterhin alle Optionen - und auf die mögliche Unterstützung durch weitere Akteure, beispielsweise aus der zweiten Mannschaft, verzichtete er.
Vier mögliche Bayern-Gegner für das Achtelfinale
Durch das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes hinter dem FC Arsenal in der Ligaphase der Champions League hat der FCB direkt das Achtelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 gibt es für die Münchner vier mögliche Gegner - darunter zwei Bundesliga-Konkurrenten: Sie werden entweder auf Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympiakos Piräus oder Atalanta Bergamo treffen. Diese vier Mannschaften duellieren sich zunächst noch in diesem Monat in den Playoffs, bevor die Auslosung erfolgt.
FC Bayern München: Der Spielplan
- 08.02., 17.30 Uhr: TSG Hoffenheim (H)
- 11.02., 20.45 Uhr: RB Leipzig (H)
- 14.02., 15.30 Uhr: Werder Bremen (A)
- 21.02., 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)