Auf Optionen verzichtet: FC Bayern überrascht mit seinem Kader für die Champions League

Das hat zum einen mit dem nicht sonderlich großen Kader des FC Bayern zu tun - und mit der sogenannten B-Liste, auf der im Verein ausgebildete Youngster stehen, die ohne Beschränkung eingesetzt werden können. Auf dieser Liste steht beispielsweise mit Lennart Karl auch ein Spieler, der in der Ligaphase regelmäßig bei Trainer Vincent Kompany zum Einsatz kam und regelmäßig glänzte.

Auch Flügelspieler Wisdom Mike steht auf der B-Liste, Abwehrtalent Cassiano Kiala wurde auf der A-Liste - wie schon im ersten Saisonteil - untergebracht. Damit hat Coach Kompany weiterhin alle Optionen - und auf die mögliche Unterstützung durch weitere Akteure, beispielsweise aus der zweiten Mannschaft, verzichtete er.