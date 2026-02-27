"Auf jeden Fall eine Option": Bayern-Star hält Verbleib in München bis zum Karriereende für möglich

Dies sei "auf jeden Fall" eine Option. "Ich kenne nichts anderes als den FC Bayern. Wenn hier alles so läuft, wie wir uns das wünschen, gibt es keinen Grund, etwas anderes zu machen. Ich gebe jeden Tag alles für diese Farben und werde das weiter tun. Da kann man sich sicher sein", sagte Pavlovic dem Portal "Absolut Fußball" von Münchner Merkur/tz. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Er lebe seinen "Kindheitstraum", führte Pavlovic weiter aus und fügte mit Blick auf das Liga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) an: "Etwas Größeres gibt es ja nicht in Deutschland. Ich liebe den Klassiker als Spieler genauso wie als Fan. Vor der 'Süd' aufzulaufen, ist imposant, aber es macht mich nicht nervös. Im Gegenteil. Mich pusht das. Ich hatte schon als Kind vor nichts Angst, was auf dem Platz los war. Mein Spiel blieb immer gleich. Selbst bei meinem Debüt war ich nicht nervös. Das ist schon ein Vorteil!"