Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist erst 21 Jahre alt - doch schon jetzt kann er sich vorstellen, seinem Jugendklub Bayern München für immer treu zu bleiben.
"Auf jeden Fall eine Option": Bayern-Star hält Verbleib in München bis zum Karriereende für möglich
Dies sei "auf jeden Fall" eine Option. "Ich kenne nichts anderes als den FC Bayern. Wenn hier alles so läuft, wie wir uns das wünschen, gibt es keinen Grund, etwas anderes zu machen. Ich gebe jeden Tag alles für diese Farben und werde das weiter tun. Da kann man sich sicher sein", sagte Pavlovic dem Portal "Absolut Fußball" von Münchner Merkur/tz. Sein Vertrag läuft bis 2029.
Er lebe seinen "Kindheitstraum", führte Pavlovic weiter aus und fügte mit Blick auf das Liga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) an: "Etwas Größeres gibt es ja nicht in Deutschland. Ich liebe den Klassiker als Spieler genauso wie als Fan. Vor der 'Süd' aufzulaufen, ist imposant, aber es macht mich nicht nervös. Im Gegenteil. Mich pusht das. Ich hatte schon als Kind vor nichts Angst, was auf dem Platz los war. Mein Spiel blieb immer gleich. Selbst bei meinem Debüt war ich nicht nervös. Das ist schon ein Vorteil!"
Aleksandar Pavlovic: "Ich fühle mich gut wie nie"
Im gesamten Team sei "die Motivation groß, den Vorsprung zu erhöhen. Elf Punkte wären schon schön", betonte der Münchner Jungstar: "Trotzdem wissen wir, dass wir in Dortmund von Anfang bis Ende konzentriert sein müssen. Nachlassen wie gegen Frankfurt sollten wir nicht."
Sich selbst bezeichnete Pavlovic als "sehr selbstbewusst. Ich will jeden Ball haben, das ist meine Spielart. Und ich fühle mich gut wie nie. Es kann gerne so weitergehen. Aber: Es kann immer noch besser werden."
Um seine Ziele zu erreichen, legte der defensive Mittelfeldspieler Muskelmasse zu - wie etwa Cristiano Ronaldo. Der sei, so Pavlovic, "ja auch generell ein Vorbild von mir. Er ist ein Musterprofi in allen Bereichen." Auch sein Körper habe sich "enorm entwickelt", ergänzte der neunmalige Nationalspieler: "Früher war ich klein, schmächtig, ein Spargel. Dazu zurückhaltend. Jetzt traue ich mich auch mal, ein paar Späße mit den Jungs zu machen."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.