Auf einmal ein Verkaufskandidat: Barcelona denkt offenbar über Abschied von Mega-Talent nach

Das Mega-Talent ist angeblich nicht mehr unverkäuflich, weil Barcelona das Geld aus einem Verkauf gut gebrauchen könnte.

Der FC Barcelona denkt über einen möglichen Verkauf von Mittelfeldtalent Pedri nach. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach würden sich die Katalanen im Sommer mögliche Angebote für den 21-Jährigen genau anhören.

An den Fähigkeiten des Mittelfeldmanns gebe es bei Barça keinerlei Zweifel, allerdings sorge Pedris hohe Verletzungsanfälligkeit dafür, dass man sich in Barcelona Gedanken mache. In den vergangenen drei Jahren hat Pedri mehr als die Hälfte aller Barça-Pflichtspiele aufgrund von verschiedenen gesundheitlichen Problemen verpasst. Aktuell steht er wieder für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, da er sich am Wochenende bei einer Klärungsaktion eine Oberschenkelverletzung zuzog.