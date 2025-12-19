Innenverteidiger Dayot Upamecano stellt im Poker um eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages wohl eine unrealistische Forderung an den FC Bayern München. Seine Zukunft soll aber dennoch beim deutschen Rekordmeister liegen. Das geht aus einem Bericht im Bild-Podcast "Bayern Insider" hervor.
Auf eine Forderung wird der FC Bayern München wohl keinesfalls eingehen: Neuigkeiten im Vertragspoker um Dayot Upamecano
Dayot Upamecano will Ausstiegsklausel wohl schon nach erstem Vertragsjahr
Die Upamecano-Seite pocht angeblich auf einer Ausstiegsklausel in Höhe von vergleichsweise günstigen 65 Millionen Euro. Laut Bild würde der Franzose diese Klausel gerne schon nach dem ersten Jahr des neuen Vertrages, also im Sommer 2027, gültig machen. Die Bayern sehen die Klausel aber frühestens nach dem zweiten Vertragsjahr, also 2028.
Der FCB werde davon auch nicht abrücken und keinesfalls auf Upamecanos Forderung eingehen, heißt es. Jene sei "ein absolutes No-Go" und "unrealistisch".
- Getty Images
Bleibt Dayot Upamecano dem FC Bayern München erhalten?
Dennoch sei es weiterhin wahrscheinlich, dass Upamecano bei den Bayern verlängert. Der Vertragspoker zwischen dem FCB und dem 27-jährigen Abwehrmann zieht sich seit Monaten hin, Bayern will Upamecano aufgrund von dessen sehr positiver Entwicklung unter Trainer Vincent Kompany unbedingt halten.
Mit Real Madrid, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea sollen mehrere europäische Spitzenklubs bei Upamecano anklopfen. Allen voran die Königlichen oder PSG sollen für den französischen Nationalspieler auch ernsthafte Optionen sein, laut Bild wurde das Duo mit seinen Vorstößen bezüglich eines möglichen Transfers bisher aber nicht wirklich konkret.
Bei den finanziellen Konditionen sollen sich Upamecano und Bayern derweil schon größtenteils einig sein, der französische Nationalspieler würde künftig wohl ein Jahresgehalt beziehen, das inklusive Bonuszahlungen bei bis zu 18 Millionen Euro liegt. Zudem würde Upamecano einen Unterschriftbonus erhalten. Der Verteidiger selbst zeigte sich zuletzt öffentlich offen für eine Verlängerung beim FCB, zudem wurde sein kürzlicher Umzug als Signal für einen Verbleib gewertet.
Upamecano war 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig nach München gewechselt. Unter Kompany ist er im Abwehrzentrum absolut gesetzt, in der laufenden Saison kam er bisher auf 20 Einsätze (ein Tor).
Dayot Upamecano beim FC Bayern in Zahlen
- Beim FC Bayern seit: Juli 2021
- Kam von: RB Leipzig (42,5 Millionen Euro Ablöse)
- Spiele für den FC Bayern: 172
- Tore: 6
- Assists: 10
- Titel mit dem FC Bayern: 3x Deutscher Meister, 3x Deutscher Supercup-Sieger