Auf eine Forderung wird der FC Bayern München wohl keinesfalls eingehen: Neuigkeiten im Vertragspoker um Dayot Upamecano

Dennoch sei es weiterhin wahrscheinlich, dass Upamecano bei den Bayern verlängert. Der Vertragspoker zwischen dem FCB und dem 27-jährigen Abwehrmann zieht sich seit Monaten hin, Bayern will Upamecano aufgrund von dessen sehr positiver Entwicklung unter Trainer Vincent Kompany unbedingt halten.

Mit Real Madrid, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea sollen mehrere europäische Spitzenklubs bei Upamecano anklopfen. Allen voran die Königlichen oder PSG sollen für den französischen Nationalspieler auch ernsthafte Optionen sein, laut Bild wurde das Duo mit seinen Vorstößen bezüglich eines möglichen Transfers bisher aber nicht wirklich konkret.

Bei den finanziellen Konditionen sollen sich Upamecano und Bayern derweil schon größtenteils einig sein, der französische Nationalspieler würde künftig wohl ein Jahresgehalt beziehen, das inklusive Bonuszahlungen bei bis zu 18 Millionen Euro liegt. Zudem würde Upamecano einen Unterschriftbonus erhalten. Der Verteidiger selbst zeigte sich zuletzt öffentlich offen für eine Verlängerung beim FCB, zudem wurde sein kürzlicher Umzug als Signal für einen Verbleib gewertet.

Upamecano war 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig nach München gewechselt. Unter Kompany ist er im Abwehrzentrum absolut gesetzt, in der laufenden Saison kam er bisher auf 20 Einsätze (ein Tor).