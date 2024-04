Auf der Suche nach einer neuen Sportart? NFL-MVP besucht FC Bayern und zeigt seine Fußball-Skills Bayern MünchenHarry KaneAlphonso DaviesBundesliga

Dass Lamar Jackson Fußball-Fan ist, ist kein Geheimnis. Jetzt hat der amtierende MVP in München gezeigt, was er am runden Ball so draufhat.