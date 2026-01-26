Auf den Spuren von Ronaldo und Romario: Warum es für Paul Wanner bei PSV jetzt besser läuft

"Wenn ich Pauls Talent gehabt hätte, hätte ich mit 19 schon 100 Spiele für Bayern gemacht", sagte Hermann Gerland, der Wanner aus München kennt und bei der U21 betreute, im Juni. Auch er schien das Vorurteil vom Talent ohne Biss zu bestätigen. "Paul hat vom lieben Gott so viel Talent geschenkt bekommen, wie nur ganz, ganz wenige andere auf diesem Planeten. Vielleicht noch Wirtz und Musiala", meinte Gerland und betonte: "es liegt nur an ihm selbst. Paul muss Gas geben!"

Und das tut er. Nach den Leihstationen in Elversberg und Heidenheim entschied er sich für die PSV, die 15 Millionen Euro Ablöse zahlte. In Eindhoven starteten herausragende Talente wie Ronaldo oder Romario ihre Weltkarriere, Mario Götze belebte seine dort wieder. Und Wanner? Der trat mit der Hypothek einer Knöchelverletzung an, spielte sich zuletzt aber in Abwesenheit von Ismail Saibari (Afrika-Cup) fest.

In 17 Pflichtspielen kommt er auf drei Tore, neunmal stand er in der Startelf. Trainer Peter Bosz setzte den offensiven Mittelfeldspieler zuletzt vermehrt als Sechser ein und lobte: "Auf dieser Position muss man absolut gefestigt sein, denn man darf den Ball nicht verlieren. Er ist ballsicher, trifft logische Entscheidungen und ist sehr hartnäckig."

Das klingt so gar nicht nach verschleuderten Anlagen oder Mutlosigkeit. Eher nach kluger Karriereplanung und Sprungbrett. Die Bayern jedenfalls haben Wanner noch nicht abgeschrieben: Der Transfervertrag enthält angeblich eine Rückkaufoption.