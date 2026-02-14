"Auf Dauer keine gute Konstellation": Dietmar Hamann sieht Probleme auf den FC Bayern zukommen

Hamann kann das nicht nachvollziehen. Er sagte bei Sky im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen: "Ich weiß nicht, was es da noch zu verhandeln gab. Das werden wir vielleicht in den nächsten Tagen herausfinden."

Kritisch merkte er an: "Aber ich muss mich schon etwas wundern über das Geschäfts- und Verhandlungsgebaren der Bayern. Es war mal eine Zeit, als die Bayern der starke Verein waren, der angesagt hat, was die Spieler machen können und was sie nicht machen können. Im Moment hat sich das gedreht." Er habe das Gefühl, "dass die Berater den Bayern sagen, was zu machen ist", so der ehemalige Profi der Münchener: "Das ist auf Dauer keine gute Konstellation."

Am Ende setzte Upamecano seine Unterschrift unter ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier. Einige der hohen Forderungen seines Beraters wurden dabei laut übereinstimmender Medienberichte umgesetzt. So steige der 27-Jährige in die Riege der Top-Verdiener bei den Roten auf und kassiere künftig ein Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr. Außerdem soll in Upamecanos Kontrakt eine Ausstiegsklausel verankert sein, die ab 2027 aktivierbar ist und die bei einer festgeschriebenen Ablöse von 65 Millionen Euro greift.

Ein großer Streitpunkt war das üppige Handgeld, das Sissoko für Upamecano und dessen Unterschrift gefordert haben soll. Hier soll es laut tz "nur" 16 statt der angepeilten 20 Millionen Euro geben und es soll in Raten bezahlt werden. Damit verhindern die Bayern die Auszahlung auf einen Schlag an einen Spieler, der womöglich in einem Jahr wechselt.