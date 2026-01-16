"Auf Dauer kein Zustand" beim FC Bayern München: TV-Experte teilt gegen Harry Kane aus

Vor allem in der laufenden Saison interpretiert Kane seine Rolle beim deutschen Rekordmeister äußerst flexibel. Nicht selten lässt sich der 32-jährige Angreifer tief in die eigenen Reihen fallen, erobert selbst Bälle in der Defensive oder kurbelt als vertikaler Spielmacher das Aufbauspiel an.

Nichtsdestotrotz strahlt er dabei nach wie vor extreme Torgefahr aus. In wettbewerbsübergreifend 27 Spielen kommt Kane auf unglaubliche 31 Tore, hinzu kommen vier weitere Treffer, die der Engländer per Assist direkt vorbereitete.

Hamann sieht dies dennoch kritisch und mahnt, dass die Bayern in ernsthafte Probleme geraten könnten, sollte sich dieses Bild fortsetzen. Es sei "auf Dauer kein Zustand", dass Kane Zweikämpfe im eigenen Sechzehner führe, so Hamann: "Im Moment kommt er selten in Abschluss-Situationen, vor Weihnachten war es auch schon so."