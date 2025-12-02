Auch Said El Mala soll Kandidat sein: Lässt sich der FC Bayern München einen Ersatz für Luis Diaz bis zu 40 Millionen Euro kosten?

Laut Sky beschäftigt sich der deutsche Meister deswegen nun intensiver mit zwei Kandidaten, die Diaz entlasten und sich hinter dem Topstar entwickeln könnten. Demnach stünden bekanntermaßen Said El Mala vom 1. FC Köln, aber auch Malick Fofana von Olympique Lyon ganz oben auf der Wunschliste der Bayern.

El Mala durfte nach seinen Gala--Auftritten in den vergangenen Monaten bereits erste kleine Schritte bei der deutschen Nationalmannschaft gehen und soll bei Vereinen wie Manchester City, Paris Saint-Germain oder dem FC Barcelona im Gespräch sein. Der 19-Jährige zeichnet sich durch seine enorme Schnelligkeit und seinen starken Abschluss nach erfolgreichen Eins-gegen-Eins-Duelle aus - unter Kölns Trainer Lukas Kwasniok entwickelt sich der Tempodribbler kontinuierlich und hat sich in der Startelf festgespielt. In 12 Bundesliga-Einsätzen kommt El Mala bislang auf fünf Tore und drei Assists. Das Interesse der Münchner am Kölner Mega-Talent ist alles andere als neu, bereits im Oktober hatte die Bild berichtet, dass der FCB beim Effzeh sein Interesse hinterlegt und darum gebeten habe, bei einem Wechselwunsch des erst 19-jährigen Offensivtalentes gerne benachrichtigt zu werden. Sollte sich ein Abschied aus Köln anbahnen, wollten die Münchner dann in den Poker einsteigen.