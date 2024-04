Wenn Lionel Messi in der Stadt ist, strömen die Massen in die Stadien. Kansas City bildet. dakeine Ausnahme.

Das unterhaltsame 3:2 von Inter Miami in der MLS bei Sporting Kansas City stieg in der Nacht auf Sonntag vor einer Rekordkulisse. Es zahlte sich also aus, dass die Gastgeber für das Duell mit dem Klub von Superstar Lionel Messi in ein größeres Stadion umgezogen waren.