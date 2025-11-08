Auch Juan Cuadrado, Raul Albiol und Louis Buffon jubeln! Ex-DFB-Talent Idrissa Toure erzielt historisches Tor in der Serie A

Mit dem Klub aus der "Turmstadt" hatte Toure in diesem Jahr die Rückkehr in die Serie A geschafft, aus der Pisa 1991 abgestiegen war - in der Folge hatte der Verein zeitweise nur noch viertklassig gespielt. Beim letzten Sieg in Italiens Eliteklasse hieß der später insolvente Klub noch AC Pisa, beim 1:0 am 12. Mai 1991 gegen die AS Bari spielte der junge Diego Simeone, heute Trainer-Denkmal bei Atletico Madrid, in Pisas Mittelfeld.

"Meine Mannschaft hätte in den schwierigen Momenten den Mut verlieren können, das hat sie aber nicht", sagte nun Trainer Alberto Gilardino, einst Stürmerstar in Italiens Nationalteam: "Das ist heute ein Geschenk für uns alle und den Einsatz in den vergangenen Wochen."

Gilardino war nach dem Aufstieg Nachfolger von Erfolgstrainer Filippo Inzaghi geworden. In den ersten zehn Saisonspielen kam Pisa unter "Gila" und mit Altstars wie Juan Cuadrado (37) und Raul Albiol (40) sowie Jungstars wie Torhüter-Sohn Louis Buffon (17) auf sechs Unentschieden und vier Niederlagen. Gilardino durfte dennoch weitermachen - nicht selbstverständlich angesichts des traditionellen Trainer-Verschleißes in Italiens Profi-Fußball.