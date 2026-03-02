Wie Sky berichtet, treffen die Verantwortlichen der Reds schon jetzt erste Vorbereitungen, sollte Salah den Klub im Sommer tatsächlich verlassen. Als potenzielle Kandidaten für die Nachfolge des Ägypters hat man demnach Bayern Münchens Michael Olise und Yan Diomande von RB Leipzig im Auge.
Auch ein Topstar des FC Bayern München steht wohl auf der Liste: FC Liverpool scharf auf Bundesliga-Duo als Nachfolger für Mohamed Salah?
Über das Interesse an Olise hatten diverse Medien bereits in der Vergangenheit berichtet, allerdings ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Bayern ihren Ausnahmespieler so einfach ziehen lassen. Im noch bis 2029 datierten Vertrag des Franzosen gibt es keine Ausstiegsklausel, die Münchner könnten eine Ablöse dementsprechend frei verhandeln.
Deutlich vielversprechender sind die Erfolgsaussichten bei Diomande. Der 19-Jährige spielt eine überragende Debütsaison bei Leipzig, überzeugte im Trikot der Sachsen auf ganzer Linie und weckte das Interesse mehrerer Spitzenvereine - unter anderem sollen auch die Bayern an ihm dran sein.
Bei den Bullen möchte man Diomande zwar von einem Verbleib über den Sommer hinaus überzeugen, bei einem Angebot von 100 Millionen Euro oder mehr würde man aber wohl nachgeben - auch wenn Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff kürzlich noch betonte: "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt."
- Getty Images
Matthäus glaubt an Mega-Ablöse bei Diomande
Hinzu kommt, dass Diomande sich in der Vergangenheit als großer Fan der Reds outete: "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen!", teilte er via Social Media mit.
Auch Lothar Matthäus geht von einem Transfer im Sommer aus. Bei Sky90 erklärte der deutsche Rekordnationalspieler: "Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir sicher. Dann werden sie ihn wahrscheinlich gehen lassen. Ich rede da aber jetzt von dreistelligen Millionenbeträgen."
Leipzig hatte den Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bis 2030 ist er an die Sachsen vertraglich gebunden. Mit neun Ligatreffern und sechs Assists in 23 Partien gehört der er zu den großen Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison.
Yan Diomande: Bundesliga-Statistiken bei RB Leipzig
- Spiele: 23
- Tore: 9
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname