Auch ein Topstar des FC Bayern München steht wohl auf der Liste: FC Liverpool scharf auf Bundesliga-Duo als Nachfolger für Mohamed Salah?

Über das Interesse an Olise hatten diverse Medien bereits in der Vergangenheit berichtet, allerdings ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Bayern ihren Ausnahmespieler so einfach ziehen lassen. Im noch bis 2029 datierten Vertrag des Franzosen gibt es keine Ausstiegsklausel, die Münchner könnten eine Ablöse dementsprechend frei verhandeln.

Deutlich vielversprechender sind die Erfolgsaussichten bei Diomande. Der 19-Jährige spielt eine überragende Debütsaison bei Leipzig, überzeugte im Trikot der Sachsen auf ganzer Linie und weckte das Interesse mehrerer Spitzenvereine - unter anderem sollen auch die Bayern an ihm dran sein.

Bei den Bullen möchte man Diomande zwar von einem Verbleib über den Sommer hinaus überzeugen, bei einem Angebot von 100 Millionen Euro oder mehr würde man aber wohl nachgeben - auch wenn Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff kürzlich noch betonte: "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt."