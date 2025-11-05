In der 2. Bundesliga ist Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn von Hauptstadtklub Hertha BSC bereits eine Erscheinung: Mit nur 16 Jahren stellte er bereits mehrere Rekorde auf. Das Talent hat nach seinem Profi-Debüt offenbar zahlreiche Top-Vereine mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Die Berliner denken wohl schon an einen möglichen Verkaufspreis.
Auch der FC Bayern soll interessiert sein: Hertha BSC will angeblich 20 Millionen Euro Ablöse für einen 16-Jährigen
Kennet Eichhorn bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Radar?
Eichhorn, der im vergangenen Juli bei Hertha seinen ersten Profivertrag unterzeichnete, steht nach Informationen der Sport Bild bei gleich vier Klubs aus dem deutschen Oberhaus auf dem Zettel. Demnach prüfen der FC Bayern München, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen eine Verpflichtung - offenbar selbst dann, wenn "keine akute Not" im zentralen Mittelfeld bestünde, heißt es in dem Bericht.
Zudem schauten sich bereits Scouts des FC Barcelona, von Paris Saint-Germain, dem FC Liverpool und Manchester United Eichhorn im Olympiastadion an. Auch Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City gehören zu den Interessenten.
Diese Summe will Hertha BSC für Kennet Eichhorn
Angesichts dieser Konkurrenz beim vierfachen U17-Nationalspieler hat man sich bei Hertha intern nun auf eine finanzielle Schmerzgrenze festgelegt, ab der man Eichhorn abgeben würde. Diese soll bei einer Ablösesumme in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro liegen.
Eichhorn, der es bisher auf acht Partien und 517 Einsatzminuten bringt, genießt bei Hertha die volle Rückendeckung von Cheftrainer Stefan Leitl. Der hatte schon unmittelbar nach dessen Debüt gegen den Karlsruher SC am zweiten Spieltag, als Eichhorn mit nur 16 Jahren und 14 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga aufgestiegen war, geschwärmt: "Mir ist das scheißegal, ob der 16 oder 17 ist. Er ist ein Riesentalent für die Hertha."
In sieben dieser Spiele stand Eichhorn in der Startelf. Eine Torbeteiligung ist ihm allerdings noch nicht gelungen.
Hertha BSC: Die kommenden drei Spiele im Überblick
- 8. November, 20.30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC
- 21. November, 18.30 Uhr: Hertha BSC - Eintracht Braunschweig
- 29. November, 13 Uhr: Holstein Kiel - Hertha BSC