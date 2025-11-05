Auch der FC Bayern soll interessiert sein: Hertha BSC will angeblich 20 Millionen Euro Ablöse für einen 16-Jährigen

Angesichts dieser Konkurrenz beim vierfachen U17-Nationalspieler hat man sich bei Hertha intern nun auf eine finanzielle Schmerzgrenze festgelegt, ab der man Eichhorn abgeben würde. Diese soll bei einer Ablösesumme in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro liegen.

Eichhorn, der es bisher auf acht Partien und 517 Einsatzminuten bringt, genießt bei Hertha die volle Rückendeckung von Cheftrainer Stefan Leitl. Der hatte schon unmittelbar nach dessen Debüt gegen den Karlsruher SC am zweiten Spieltag, als Eichhorn mit nur 16 Jahren und 14 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga aufgestiegen war, geschwärmt: "Mir ist das scheißegal, ob der 16 oder 17 ist. Er ist ein Riesentalent für die Hertha."

In sieben dieser Spiele stand Eichhorn in der Startelf. Eine Torbeteiligung ist ihm allerdings noch nicht gelungen.