Auch der FC Bayern soll ihn im Auge haben! BVB beobachtet wohl einen griechischen Nationalspieler

Der 18 Jahre alte Offensivspieler war für die Belgier in der Europa League gegen den FC Basel im Einsatz.

Der Teenager hat bereits 64 Pflichtspiele für Genk gemacht und mit seinen Leistungen nicht nur den BVB auf sich aufmerksam gemacht: Gleich 23 internationale Vereine sollen beim EL-Duell in der vergangenen Woche ihre Beobachter auf die Tribüne in Genk geschickt haben.

Bereits im Frühjahr hatte Het Laatste Nieuws indes berichtet, dass auch der FC Bayern München ein Auge auf Karetsas geworfen habe. Trotz des Interesses von namhaften Vereinen entschied sich das Juwel allerdings dazu, in Genk zu bleiben.