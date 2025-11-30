Konstantinos KaretsasGetty Images
Auch der FC Bayern soll ihn im Auge haben! BVB beobachtet wohl einen griechischen Nationalspieler

Konstantinos Karetsas ist eines der begehrtesten Talente in Europa. Zählt auch der BVB zu den Interessenten?

Die Scouts von Borussia Dortmund haben sich am vergangenen Donnerstag angeblich Konstantinos Karetsas von KRC Genk vor Ort im Stadion angeschaut. Das berichtet die Zeitung Het Laatste Nieuws.

  • Der 18 Jahre alte Offensivspieler war für die Belgier in der Europa League gegen den FC Basel im Einsatz. 

    Der Teenager hat bereits 64 Pflichtspiele für Genk gemacht und mit seinen Leistungen nicht nur den BVB auf sich aufmerksam gemacht: Gleich 23 internationale Vereine sollen beim EL-Duell in der vergangenen Woche ihre Beobachter auf die Tribüne in Genk geschickt haben. 

    Bereits im Frühjahr hatte Het Laatste Nieuws indes berichtet, dass auch der FC Bayern München ein Auge auf Karetsas geworfen habe. Trotz des Interesses von namhaften Vereinen entschied sich das Juwel allerdings dazu, in Genk zu bleiben.

    BVB interessiert? Konstantinos Karetsas' Marktwert liegt wohl bei über 20 Millionen Euro

    Eine Verpflichtung von Karetsas dürfte nicht günstig werden, da er bei seinem Verein noch bis 2029 unter Vertrag steht. Sein Marktwert liegt angeblich bei mehr als 20 Millionen Euro. Karetsas ist in Genk geboren, hat aber für Griechenland bereits neun Länderspiele (drei Tore) gemacht. 

  • Konstantinos Karetsas für Griechenland: Seine bisherige Länderspielkarriere

    • Länderspieldebüt: 20. März 2025 (0:1 gegen Schottland in der Nations League)
    • Länderspiele: 9
    • Tore: 3
    • Erstes Länderspieltor: 23. März 2025 (zum 2:0 bei einem 3:0 gegen Schottland in der Nations League)
