Auch der FC Barcelona und Arsenal mischen mit: VfB Stuttgart hat angeblich einen heiß begehrten jungen Spieler im Visier

Godts, der diverse belgische Junioren-Auswahlmannschaften durchlaufen hat, gilt als großes Talent. Vor ziemlich genau drei Jahren war er bei Borussia Dortmund im Gespräch, konkret wurde dies jedoch nicht. Stattdessen ging es damals für den flexibel einsetzbaren Linksaußen von seinem Heimatklub KRC Genk für eine Millionen Euro Ablöse zu Ajax.

Beim Eredivisie-Rekordmeister gehört er seit der Saison 2023/24 regelmäßig zum Profikader und schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch. Godts bringt es in 19 Ligaspielen auf 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Assists).

Beim VfB werden seit dem Verkauf von Nationalstürmer Nick Woltemade an Newcastle United und der geplatzten Verpflichtung des damaligen Genk-Stürmers Hyeon-gyu Oh im vergangenen Sommer ständig neue Stürmer gehandelt. Allerdings verpflichteten die Schwaben für die Offensive Bilal El Khannouss (21), Badredine Bouanani (21), Noah Darvich (19) und Tiago Tomas (23). Außerdem kam im Januar noch der 20 Jahre alte Jeremy Arevalo.