Bundesligist VfB Stuttgart soll seine Fühler nach dem belgischen Junioren-Nationalspieler Mika Godts von Ajax Amsterdam ausgestreckt haben. Das berichtet Het Laatste Nieuws.
Auch der FC Barcelona und Arsenal mischen mit: VfB Stuttgart hat angeblich einen heiß begehrten jungen Spieler im Visier
Demnach sei der deutsche Pokalsieger einer von zahlreichen namhaften Vereinen, die Interesse an dem 20 Jahre alten Angreifer zeigen. Ebenfalls genannt werden in diesem Zusammenhang der FC Barcelona, Arsenal, Napoli und die Roma.
Einen Transfer im Winter lehnte Ajax kategorisch ab, im Sommer sieht das aber anders aus und ein Wechsel Godts' zur neuen Spielzeit sei möglich, heißt es. Er steht in Amsterdam bis 2029 unter Vertrag, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch.
- AFP
Mika Godts hat in dieser Saison eine beeindruckende Quote
Godts, der diverse belgische Junioren-Auswahlmannschaften durchlaufen hat, gilt als großes Talent. Vor ziemlich genau drei Jahren war er bei Borussia Dortmund im Gespräch, konkret wurde dies jedoch nicht. Stattdessen ging es damals für den flexibel einsetzbaren Linksaußen von seinem Heimatklub KRC Genk für eine Millionen Euro Ablöse zu Ajax.
Beim Eredivisie-Rekordmeister gehört er seit der Saison 2023/24 regelmäßig zum Profikader und schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch. Godts bringt es in 19 Ligaspielen auf 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Assists).
Beim VfB werden seit dem Verkauf von Nationalstürmer Nick Woltemade an Newcastle United und der geplatzten Verpflichtung des damaligen Genk-Stürmers Hyeon-gyu Oh im vergangenen Sommer ständig neue Stürmer gehandelt. Allerdings verpflichteten die Schwaben für die Offensive Bilal El Khannouss (21), Badredine Bouanani (21), Noah Darvich (19) und Tiago Tomas (23). Außerdem kam im Januar noch der 20 Jahre alte Jeremy Arevalo.
Mika Godts' Leistungsdaten für die Ajax-Profis
- Einsätze: 96
- Tore: 18
- Assists: 19
- Gelbe Karten: 5