AS Monaco

Der Abgang des Außenverteidigers steht fest - und deshalb soll ein Star aus Frankreich nun angeblich an die Anfield Road kommen.

Der FC Liverpool ist an einer Verpflichtung von Vanderson von der AS Monaco interessiert. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Demnach soll der Brasilianer an der Anfield Road Trent Alexander-Arnold ersetzen, der den Klub ablösefrei verlassen wird.