Auch Bayerns Nicolas Jackson soll ein Kandidat sein! Spitzenklub ist angeblich scharf auf BVB-Stürmer Serhou Guirassy

Bei Milan hat die Mittelstürmersuche derweil wohl im anstehenden Sommertransferfenster Priorität. Die Gazzetta nennt neben Guirassy auch Mateo Retegui als eine Option. Der 26-Jährige war erst vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo zu Al-Qadsiah nach Saudi-Arabien gewechselt, könnte aber ebenso offen für eine Rückkehr nach Europa sein wie Darwin Nunez. Der Uruguay ist bei Al-Hilal für die Saudi Pro League außen vor und will wohl zurück in den europäischen Fußball.

Ein weiterer Kandidat bei Milan ist der Gazzetta zufolge aktuell beim FC Bayern München zu finden. Nicolas Jackson ist noch bis Saisonende vom FC Chelsea an den FCB verliehen, wird aber nicht fest in München bleiben und zunächst nach London zurückkehren. Milans Sportdirektor Igli Tare soll schon vergangenen Sommer bei Jackson angeklopft haben und das Interesse könnte nun wieder neu aufflammen.

Niclas Füllkrug dürfte die angestrebte Verpflichtung eines neuen Top-Stürmers derweil nicht gefallen. Der deutsche Nationalspieler ist seit Anfang des Jahres von West Ham United an Milan verliehen. Sollte ein großer Name für die Neun gekauft werden, reduzieren sich wohl Füllkrugs Aussichten auf einen festen Transfer zur AC. Die ersten Wochen in Mailand verliefen für den 33-Jährigen abgesehen vom 1:0-Siegtor gegen Lecce Mitte Januar eher unglücklich. Es war sein einziger Treffer in bis dato zehn Spielen für Milan, bei denen er meist von der Bank kam. Besonders bitter lief es für Füllkrug persönlich Mitte Februar beim 2:1 in Pisa: Zur zweiten Halbzeit eingewechselt vergab er wenig später einen Elfmeter und wurde kurz vor Schluss wieder ausgewechselt.