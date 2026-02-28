Die AC Mailand denkt offenbar darüber nach, sich im Sommer um Borussia Dortmunds Mittelstürmer Serhou Guirassy zu bemühen.
Auch Bayerns Nicolas Jackson soll ein Kandidat sein! Spitzenklub ist angeblich scharf auf BVB-Stürmer Serhou Guirassy
Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, dürfte Guirassy vor allem dann Thema werden, wenn Milan nach einjähriger Abstinenz in die Champions League zurückkehrt. Die Vorzeichen dafür stehen gut, da die Rossoneri in der Serie A derzeit Tabellenplatz zwei belegen.
Guirassy wäre laut Gazzetta offen für einen Wechsel im Sommer und will möglicherweise ein Abenteuer in einer neuen Top-Liga wagen, nachdem er bisher in der Ligue 1 und der Bundesliga gespielt hat. Dabei spiele auch eine Rolle, dass der 29-Jährige in seiner bisherigen Karriere noch keinen großen Titel gewinnen konnte und die Aussichten darauf beim BVB angesichts der nationalen Dominanz des FC Bayern München nicht sonderlich gut sind.
- IMAGO / NurPhoto
Serhou Guirassy kam vom VfB Stuttgart zum BVB
Klar ist dem Bericht zufolge aber auch, dass Milan die 70 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel in Guirassys bis 2028 datiertem Vertrag in Dortmund sicher nicht ziehen würde. Stattdessen müssten die Italiener in Verhandlungen mit dem BVB treten, um den Preis möglicherweise zu senken.
Guirassy, 2024 vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt, stand diese Saison mitunter in der Kritik. In dieser Zeit wurden auch Wechselspekulationen immer lauter, unter anderem galt der FC Barcelona als interessiert. Zuletzt lief es für Guirassy wieder deutlich besser, in den vergangenen vier Bundesligaspielen gelangen ihm fünf Tore. Nichtsdestotrotz berichtete die Bild jüngst, dass der Stürmer für den Sommer einen Wechsel anpeile.
Wie der namhafte Berater Roger Wittmann vor kurzem verriet, war ein nicht genannter Verein schon im abgelaufenen Wintertransferfenster bereit, viel Geld für Guirassy auf den Tisch zu legen. Der BVB legte demnach aber umgehend sein Veto ein.
- Getty Images
Auch Nicolas Jackson wird bei Milan gehandelt
Bei Milan hat die Mittelstürmersuche derweil wohl im anstehenden Sommertransferfenster Priorität. Die Gazzetta nennt neben Guirassy auch Mateo Retegui als eine Option. Der 26-Jährige war erst vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo zu Al-Qadsiah nach Saudi-Arabien gewechselt, könnte aber ebenso offen für eine Rückkehr nach Europa sein wie Darwin Nunez. Der Uruguay ist bei Al-Hilal für die Saudi Pro League außen vor und will wohl zurück in den europäischen Fußball.
Ein weiterer Kandidat bei Milan ist der Gazzetta zufolge aktuell beim FC Bayern München zu finden. Nicolas Jackson ist noch bis Saisonende vom FC Chelsea an den FCB verliehen, wird aber nicht fest in München bleiben und zunächst nach London zurückkehren. Milans Sportdirektor Igli Tare soll schon vergangenen Sommer bei Jackson angeklopft haben und das Interesse könnte nun wieder neu aufflammen.
Niclas Füllkrug dürfte die angestrebte Verpflichtung eines neuen Top-Stürmers derweil nicht gefallen. Der deutsche Nationalspieler ist seit Anfang des Jahres von West Ham United an Milan verliehen. Sollte ein großer Name für die Neun gekauft werden, reduzieren sich wohl Füllkrugs Aussichten auf einen festen Transfer zur AC. Die ersten Wochen in Mailand verliefen für den 33-Jährigen abgesehen vom 1:0-Siegtor gegen Lecce Mitte Januar eher unglücklich. Es war sein einziger Treffer in bis dato zehn Spielen für Milan, bei denen er meist von der Bank kam. Besonders bitter lief es für Füllkrug persönlich Mitte Februar beim 2:1 in Pisa: Zur zweiten Halbzeit eingewechselt vergab er wenig später einen Elfmeter und wurde kurz vor Schluss wieder ausgewechselt.
Die Rekordverkäufe des BVB
- Ousmane Dembele: 2017 für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Jude Bellingham: 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid
- Jadon Sancho: 2022 für 85 Millionen Euro zu Manchester United
- Christian Pulisic: 2018 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2023 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal