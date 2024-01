Auch Bayern, der BVB und Frankfurt wollten ihn: Barça schnappt sich offenbar schwedisches Mega-Talent

Halb Europa und angeblich auch drei Bundesliga-Klubs waren hinter ihm her, doch das Rennen um Lucas Bergvall macht offenbar der FC Barcelona.

Medienberichten aus Spanien zufolge wechselt der heiß umworbene Lucas Bergvall zum FC Barcelona. Laut der in der katalanischen Metropole beheimateten Tageszeitung Sport hielt sich das 17-jährige schwedische Supertalent am Montag bereits in Barcelona auf, um seinen Wechsel von Djurgardens IF zum amtierenden spanischen Meister zu finalisieren.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Montagabend schrieb, habe Bergvalls schwedischer Klub Barças Offerte von sieben Millionen Euro fixer Ablöse und drei Millionen Euro an Boni akzeptiert. Bergvall soll ab dem kommenden Sommer für die Blaugrana spielen.