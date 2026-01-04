Laut dem französischen Portal Foot Mercatobeobachtet der FC Bayern München angeblich Innenverteidiger Tiago Gabriel vom italienischen Erstligisten US Lecce.
Auch Barcelona ist mit im Spiel: FC Bayern beobachtet angeblich Abwehrspieler aus der Serie A
Der 21-Jährige wechselte im Januar 2025 für 1,25 Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora in die Serie A und ist seit der laufenden Saison unumstrittener Stammspieler bei den Giallorossi, die den Youngster aber auf jeden Fall bis zum Ende der Spielzeit behalten wollen.
Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch der FC Barcelona und der saudi-arabische Verein Neom SC an Gabriel dran sein. Der Vertrag des Defensiv-Manns läuft noch bis Sommer 2027. Sowohl der Spieler als auch Lecce haben eine Option auf eine Verlängerung des Arbeitspapieres um zwei Jahre.
Die Saison 25/26 von Tiago Gabriel in Zahlen:
- Spiele: 17
- Spielminuten: 1451
- Tore: 1
- Assists: 0
