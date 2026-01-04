Tiago GabrielGetty Images
Leopold Grünwald

Auch Barcelona ist mit im Spiel: FC Bayern beobachtet angeblich Abwehrspieler aus der Serie A

Der Portugiese überzeugt nach seinem Wechsel in die Serie A - und hat sich deshalb für größere Vereine interessant gemacht.

Laut dem französischen Portal Foot Mercatobeobachtet der FC Bayern München angeblich Innenverteidiger Tiago Gabriel vom italienischen Erstligisten US Lecce.

  • Der 21-Jährige wechselte im Januar 2025 für 1,25 Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora in die Serie A und ist seit der laufenden Saison unumstrittener Stammspieler bei den Giallorossi, die den Youngster aber auf jeden Fall bis zum Ende der Spielzeit behalten wollen.

  • ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch der FC Barcelona und der saudi-arabische Verein Neom SC an Gabriel dran sein. Der Vertrag des Defensiv-Manns läuft noch bis Sommer 2027. Sowohl der Spieler als auch Lecce haben eine Option auf eine Verlängerung des Arbeitspapieres um zwei Jahre.

  • Die Saison 25/26 von Tiago Gabriel in Zahlen:

    • Spiele: 17
    • Spielminuten: 1451
    • Tore: 1
    • Assists: 0

