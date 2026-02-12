Getty Images Sport
Atletico-Chef sendet angesichts der Transfergerüchte um Julian Alvarez eine deutliche Botschaft an Barcelona
Cerezo lehnt Transfer nach Barcelona ab
In den letzten Wochen gab es immer mehr Spekulationen, dass Barcelona Alvarez als ihren Traumkandidaten für die Sturmspitze nach dem Weggang von Lewandowski ins Auge gefasst hat. Da die Zukunft des polnischen Veteranen über die aktuelle Saison hinaus ungewiss ist und er bald seinen 38. Geburtstag feiert, deuteten Berichte aus Katalonien darauf hin, dass Barca einen mutigen Angriff auf ihren La-Liga-Rivalen plante. Atleti-Präsident Cerezo hat jedoch schnell reagiert, um solche Gerüchte zu unterbinden.
Bei einer Veranstaltung in Madrid äußerte sich der Atletico-Chef gegenüber den Medien unmissverständlich, als er zu den Gerüchten befragt wurde, die seinen Spieler mit der Rückennummer 19 mit einem Wechsel zum Camp Nou in Verbindung bringen. „Julian steht bei Atletico Madrid unter Vertrag und ist glücklich“, sagte er gegenüber dem ägyptischen Sender Win Win. „Niemand von Barca hat uns offiziell wegen einer Verpflichtung kontaktiert, und damit hat sich die Sache.“
Während seine Zukunft Gegenstand von Debatten war, wurde auch Alvarez' Form auf dem Spielfeld kritisch beäugt. Der ehemalige Spieler von Manchester City hat einen schwierigen Winter hinter sich, da er seit November kein Tor mehr in der La Liga erzielt hat und derzeit in allen Wettbewerben seit 10 Spielen ohne Torerfolg ist.
Seine Schwierigkeiten haben zu Kritik in der Presse geführt, sehr zum Frust von Trainer Simeone. Auf die Frage, ob die Fans weiterhin an die Fähigkeit des Spielers glauben sollten, den Angriff anzuführen, antwortete Simeone letzten Monat: „Im Ernst? Fragen Sie mich das ernsthaft? Die Wahrheit ist, dass Julian Alvarez für sich selbst spricht, aufgrund seines Namens, seiner Autorität und seiner Karriere, die er aufgebaut hat, oder?“
Simeones Bewunderung ist offensichtlich, aber auch die von Ronald Araujo, Verteidiger bei Barcelona, der ihn diese Woche öffentlich lobte und sagte: „Er ist ein großartiger Spieler; für mich ist er einer der besten Stürmer der Welt. Man sieht, welche Qualitäten er hat.“
Barcelonas Suche nach einem neuen Stürmer
Das Interesse von Barcelona an Alvarez ist aus der Not geboren. Da Lewandowski sich dem Ende seiner glanzvollen Karriere beim Verein nähert, suchen die Blaugrana aktiv auf dem Markt nach einem Weltklasse-Ersatz, der in den kommenden Jahren die Sturmspitze bilden kann. Alvarez mit seinem hohen Pressing, seiner technischen Fähigkeit und seiner bewährten Klasse auf höchstem Niveau wird von Sportdirektor Deco als das ideale Profil für das System von Barca angesehen.
Die finanzielle Realität macht einen Transfer jedoch nahezu unmöglich. Die wirtschaftlichen Zwänge Barcelonas bleiben eine erhebliche Hürde, und der Verein müsste wahrscheinlich erhebliche Verkäufe tätigen, um einen Transfer eines Spielers von Alvarez' Wert zu finanzieren.
Vertragssituation schafft eine undurchdringliche Barriere
Das vielleicht größte Hindernis für jeden potenziellen Interessenten ist die Vertragslage von Alvarez. Der Stürmer ist bis Juni 2030 an Los Colchoneros gebunden, nachdem er bei seiner Ankunft einen Sechsjahresvertrag unterzeichnet hatte. Der Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel, die Berichten zufolge bei rund 500 Millionen Euro liegt und Atlético somit effektiv vor feindlichen Übernahmen schützt.
Selbst wenn Atlético zu Verhandlungen bereit wäre, was laut Cerezo nicht der Fall ist, würden Berichten zufolge Startgebühren von weit über 100 Millionen Euro verlangt werden. Für den FC Barcelona, der sich nach wie vor an die strengen Gehaltsobergrenzen der La Liga halten muss, wäre eine solche Gebühr wahrscheinlich unerschwinglich. Vorerst bleibt Alvarez das Aushängeschild der Zukunft von Atlético, und Cerezo ist entschlossen, dies auch so zu belassen.
