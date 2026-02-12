Atletico-Chef sendet angesichts der Transfergerüchte um Julian Alvarez eine deutliche Botschaft an Barcelona

Während seine Zukunft Gegenstand von Debatten war, wurde auch Alvarez' Form auf dem Spielfeld kritisch beäugt. Der ehemalige Spieler von Manchester City hat einen schwierigen Winter hinter sich, da er seit November kein Tor mehr in der La Liga erzielt hat und derzeit in allen Wettbewerben seit 10 Spielen ohne Torerfolg ist.

Seine Schwierigkeiten haben zu Kritik in der Presse geführt, sehr zum Frust von Trainer Simeone. Auf die Frage, ob die Fans weiterhin an die Fähigkeit des Spielers glauben sollten, den Angriff anzuführen, antwortete Simeone letzten Monat: „Im Ernst? Fragen Sie mich das ernsthaft? Die Wahrheit ist, dass Julian Alvarez für sich selbst spricht, aufgrund seines Namens, seiner Autorität und seiner Karriere, die er aufgebaut hat, oder?“

Simeones Bewunderung ist offensichtlich, aber auch die von Ronald Araujo, Verteidiger bei Barcelona, der ihn diese Woche öffentlich lobte und sagte: „Er ist ein großartiger Spieler; für mich ist er einer der besten Stürmer der Welt. Man sieht, welche Qualitäten er hat.“