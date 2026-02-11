Arne Slot sagt, er werde nicht entlassen, wenn Liverpool die Qualifikation für die Champions League verpasst.

Slot hat sich zu Spekulationen über seine Zukunft bei Anfield geäußert und betont, dass das Verpassen der europäischen Elite-Wettbewerbe nicht automatisch zu seiner Entlassung führen sollte. Liverpool befindet sich derzeit in einer prekären Lage in der Premier League-Tabelle und liegt vor dem entscheidenden Auswärtsspiel in Sunderland am Mittwochabend vier Punkte hinter Chelsea und fünf Punkte hinter Manchester United im Kampf um einen Platz unter den ersten Fünf.

Angesichts der massiven Ausgaben des Vereins auf dem Transfermarkt im vergangenen Sommer würde das Verpassen der Qualifikation als Katastrophe angesehen werden. Slot glaubt jedoch, dass die Eigentümer des Vereins, die Fenway Sports Group, und Sportdirektor Richard Hughes die Saison ganzheitlich betrachten werden. Er verwies auf die Saison 2022/23 unter Jürgen Klopp, in der der Verein dem Deutschen trotz des Verpassens der Top 4 das Vertrauen aussprach – eine Entscheidung, die den Grundstein für den 20. Meistertitel zwei Jahre später unter Slots eigenem Kommando legte.

„Das ist wieder eine Frage, die mir schwer zu beantworten fällt, da ich nicht über meine Zukunft entscheide“, sagte Slot, als er gefragt wurde, ob sein Job auf dem Spiel stehe. „Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es vor kurzem schon einmal passiert ist und dass es keinen Einfluss auf die Zukunft dieses Trainers hatte. Aber das ist natürlich keine Garantie.

Im Allgemeinen betrachten Trainer, insbesondere in diesem Verein – vielleicht geht es anderswo hauptsächlich, aber nicht nur um Ergebnisse –, auch die Fortschritte der Spieler, die Fortschritte der Mannschaft, und manchmal werden auch die Umstände berücksichtigt.“