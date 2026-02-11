Getty Images Sport
Arne Slot sagt, er werde nicht entlassen, wenn Liverpool die Qualifikation für die Champions League verpasst.
Slot zuversichtlich, trotz „inakzeptablem“ Szenario zu bleiben
Slot hat sich zu Spekulationen über seine Zukunft bei Anfield geäußert und betont, dass das Verpassen der europäischen Elite-Wettbewerbe nicht automatisch zu seiner Entlassung führen sollte. Liverpool befindet sich derzeit in einer prekären Lage in der Premier League-Tabelle und liegt vor dem entscheidenden Auswärtsspiel in Sunderland am Mittwochabend vier Punkte hinter Chelsea und fünf Punkte hinter Manchester United im Kampf um einen Platz unter den ersten Fünf.
Angesichts der massiven Ausgaben des Vereins auf dem Transfermarkt im vergangenen Sommer würde das Verpassen der Qualifikation als Katastrophe angesehen werden. Slot glaubt jedoch, dass die Eigentümer des Vereins, die Fenway Sports Group, und Sportdirektor Richard Hughes die Saison ganzheitlich betrachten werden. Er verwies auf die Saison 2022/23 unter Jürgen Klopp, in der der Verein dem Deutschen trotz des Verpassens der Top 4 das Vertrauen aussprach – eine Entscheidung, die den Grundstein für den 20. Meistertitel zwei Jahre später unter Slots eigenem Kommando legte.
„Das ist wieder eine Frage, die mir schwer zu beantworten fällt, da ich nicht über meine Zukunft entscheide“, sagte Slot, als er gefragt wurde, ob sein Job auf dem Spiel stehe. „Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es vor kurzem schon einmal passiert ist und dass es keinen Einfluss auf die Zukunft dieses Trainers hatte. Aber das ist natürlich keine Garantie.
Im Allgemeinen betrachten Trainer, insbesondere in diesem Verein – vielleicht geht es anderswo hauptsächlich, aber nicht nur um Ergebnisse –, auch die Fortschritte der Spieler, die Fortschritte der Mannschaft, und manchmal werden auch die Umstände berücksichtigt.“
Die „Umstände“ einer tragischen und chaotischen Saison
Die Saison begann unter dem Schatten einer Tragödie nach dem Tod von Stürmer Diogo Jota im Juli letzten Jahres, ein Ereignis, das die Mannschaft erschütterte und einen düsteren Ton für die Saison angab. Auf dem Spielfeld sah sich der Niederländer mit einer unerbittlichen Verletzungskrise konfrontiert, da Stürmerstar Alexander Isak sich einen Beinbruch zuzog, wodurch der Angriff stumpf und nicht mehr rotationsfähig war.
Darüber hinaus haben die etablierten Stars ihre Form verloren. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister und Cody Gakpo haben alle einen deutlichen Leistungsabfall erlitten, was die „Anlaufschwierigkeiten“ der vielen Neuzugänge, die während der intensiven Sommertransferperiode verpflichtet wurden, noch verschärft hat. Diese Faktoren haben zu einer miserablen Form beigetragen, in der Liverpool nur sechs seiner letzten 20 Ligaspiele gewonnen hat.
Slot räumte ein, dass dies „mit Abstand die schwierigste Saison“ seiner Trainerkarriere sei, aber er ist weiterhin davon überzeugt, dass er für einen Verein arbeitet, der Prozesse mehr schätzt als reflexartige Reaktionen. „Das ist nicht bei allen Vereinen so, aber ich glaube, ich arbeite bei einem Verein, der diese Dinge berücksichtigt“, fügte er hinzu.
Nach dem Verkauf von Diaz wird das Nachhaltigkeitsmodell in Frage gestellt
Die Aufmerksamkeit für die Schwierigkeiten von Liverpool wurde durch den Erfolg ehemaliger Spieler noch verstärkt. Die Entscheidung, Luis Diaz im Juli letzten Jahres für 65,5 Millionen Pfund an Bayern München zu verkaufen, hat sich für die Reds als Fehlentscheidung erwiesen. Während Liverpool ohne Isak um Tore kämpfen musste, hat Diaz in Deutschland 18 Tore und 14 Vorlagen erzielt.
Slot verteidigte den Verkauf mit dem Hinweis auf die strikte Einhaltung eines nachhaltigen Geschäftsmodells durch den Verein, auch wenn dies ihn zu einer „Ausnahme“ unter den Elite-Teams der Premier League macht. Er argumentierte auch, dass die Diskussion anders verlaufen wäre, wenn sein Rekordtransfer fit geblieben wäre.
„Es ist vielleicht fairer zu sagen, dass wir auch darüber gesprochen hätten, wenn Alex [Isak] fit gewesen wäre”, argumentierte Slot. „Luis Díaz ist ein weiteres Beispiel dafür, wie dieser Verein geführt wird. Wenn dieser Verein für einen 28-Jährigen ein solches Angebot erhält, dann entscheidet er sich aufgrund seiner auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie dafür, einen Spieler zu verkaufen. Wir sind in der Premier League eine Ausnahme, insbesondere an der Spitze der Premier League.“
Auswahlprobleme vor der Reise nach Sunderland
Slots unmittelbares Anliegen ist es, ein schwieriges Spiel gegen Sunderland zu meistern, das in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen ist. Die Ressourcen des Trainers sind bis zum Äußersten strapaziert, da ihm effektiv nur 22 Spieler zur Auswahl stehen.
Die Sperre von Dominik Szoboszlai nach seiner roten Karte gegen Manchester City verlängert die Liste der Ausfälle, zu denen auch die Rechtsverteidiger Conor Bradley und Jeremie Frimpong gehören. Da Joe Gomez gerade erst ins Training zurückgekehrt ist, wird Slot voraussichtlich entweder Wataru Endo oder Curtis Jones in einer provisorischen Verteidigungsrolle einsetzen, nachdem er den 22-jährigen Calvin Ramsay offenbar als nicht bereit für die erste Mannschaft ausgeschlossen hat.
Ein Sieg ist unerlässlich, um den Druck auf Chelsea und United aufrechtzuerhalten, aber mit einer provisorischen Abwehr und einem schwächelnden Angriff weiß Slot, dass die „Umstände“, von denen er hofft, dass sie seinen Job retten, derzeit dazu beitragen, seine Aufgabe auf dem Platz schwieriger denn je zu machen.
