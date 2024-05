Arne Slot beim FC Liverpool: Darum sind Zweifel am Nachfolger von Jürgen Klopp ungerechtfertigt

Der Niederländer hat in Rotterdam großartige Arbeit geleistet - doch reicht das schon für die Premier League?

Einen Nachfolger für Jürgen Klopp zu finden, der die Liverpooler Fans auch nur annähernd so begeistern kann, ist fast unmöglich. Nur Xabi Alonso, der sich zu Bayer Leverkusen bekannte, hätte das vielleicht schaffen können.

Der Spanier war schon während seiner Karriere in Anfield beliebt gewesen. Jetzt hält ihn sogar Klopp für den besten jungen Trainer, weil er Leverkusen sensationell zum Bundesliga-Titel führte. Jeder andere Coach als Alonso ist für die LFC-Fans also eine Enttäuschung.

Die Ernennung von Arne Slot als Klopp-Nachfolger an der Anfield Road hat also alles nur keine Begeisterung ausgelöst. Da half es auch nichts, dass Klopp nach seinem letzten Spiel in Anfield die Fans dazu aufrief, dessen Namen mitzusingen.

Die Liverpooler Fans und Anhänger sind nicht nur enttäuscht, sie sind auch verwirrt. Der frühere LFC-Stürmer Robbie Fowler war mit Slot und seinen Leistungen so wenig vertraut, dass er ihn sogar googeln musste - und entsetzt feststellte, dass sein Team nicht einmal die Eredivisie anführte bzw. später gewann. Der heutige TV-Experte Jamie Carragher war zudem der Meinung, dass diese Wahl zeige, dass er einen "Mangel an echten Spitzenmanagern" gebe.

"Wenn Jürgen in der nächsten Saison das Sagen hätte, würde Liverpool einen Schritt nach vorne machen und in England und in Europa wieder voll angreifen", schrieb der ehemalige Verteidiger der Reds beim britischen Telegraph. "Mit Slot wird dieser absolute Glaube der Hoffnung weichen."

Einige Anhänger haben also bereits jetzt Angst, dass Slot so enttäuschen könnte wie dessen Landsmann Erik ten Hag bei Manchester United, der zuvor ebenfalls nur in den Niederlanden Erfahrung gesammelt hatte.