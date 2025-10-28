Argentinien bangt! Lionel Messi schiebt eine ganz wichtige Entscheidung auf das kommende Jahr

An seinem Willen zu seinem sechsten Auftritt bei einem WM-Turnier ließ der 38-Jährige mit Blick auf die Endrunde in seiner Wahlheimat USA sowie Kanada und Mexiko auch nach 195 Länderspielen keine Zweifel aufkommen.

"Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer WM dabei zu sein, und ich wäre es liebend gerne, denn es ist immer ein Traum mit der Nationalmannschaft in Wettbewerben zu spielen", so Messi.