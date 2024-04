Arda Güler durfte am Freitagabend erstmals überhaupt in LaLiga von Beginn an ran. Und der Türke trug sich umgehend in die Torschützenliste ein.

